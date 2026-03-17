निगम की रोक धरी रह गई, अवैध कॉलोनी में 1200 रजिस्ट्रियां कर गया पंजीयन विभाग

रायरू का सर्वे क्रमांक 1628/1 पर अवैध कॉलोनी विकसित हो गई। नगर निगम के पत्र पर राजस्व विभाग ने खसरे के कॉलम नंबर 12 में अवैध कॉलोनी दर्ज कर दी। ताकि रजिस्ट्री न हो सके और क्रेता को अवैध कॉलोनी की जानकारी रहे, लेकिन पंजीयन विभाग के सामने रोक बेअसर कर हो गई। उप पंजीयकों ने एक बाद एक अवैध कॉलोनी में धड़ाधड़़ रजिस्ट्री कर कर दी। अलग-अलग कॉलोनी में करीब 1200 रजिस्ट्री हो चुकी है। अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री में रिश्वत खोरी के आरोप भी लगे हैं। कृष्णकुमार गुर्जर ने रजिस्ट्री पर लेने का आरोप लगाया। इस आरोप पर जिला पंजीयक ने उप पंजीयकों से अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री की जानकारी मांगी तो मना कर दिया, लेकिन बाद रजिस्ट्री करने का भेद खुल गया। अब उप पंजीयक सफाई में कह रहे हैं कि उन्हें रजिस्ट्री रोकने का अधिकार नहीं है।