नो एंट्री में घुसा ट्रक, 5 साल के मासूम को कुचला

नारायण विहार निवासी बंटी रावत मजदूरी करते हैं। पत्नी से अलग रहने के कारण उनका 5 वर्षीय बेटा आशिक ही उनका सहारा है। रविवार शाम करीब 4:30 बजे आशिक घर के बाहर खेल रहा था, तभी गल्ला मंडी की ओर जा रहा एक ट्रक संकरी गली में घुस आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चालक की लापरवाही से ट्रक का पिछला पहिया बच्चे के ऊपर चढ़ गया।