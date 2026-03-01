बदल सकता है एमपी के इस रेलवे स्टेशन का नाम, लोकसभा में उठी मांग

ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग की कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। सांसद भारत सिंह कुशवाह ने जब सदन यह मांग रखी तो साथी सांसदों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत और समर्थन किया। सांसद भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि स्टेशन का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाए।