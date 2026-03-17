28 मार्च से समर शेड्यूल: इस बार भी नई फ्लाइट की संभावना कम, यात्री निराश

ग्वालियर. राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल पर अभी भी नई फ्लाइटों का संकट बना हुआ है। वर्तमान में यहां से केवल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए ही नियमित उड़ानें संचालित हो रही हैं। पिछले छह महीने पहले विंटर सीजन में भी कोई नई फ्लाइट शुरू नहीं हो सकी थी। अब आगामी समर सीजन में भी नई उड़ानों की संभावना कम दिखाई दे रही है। इससे यात्रियों में निराशा है। दरअसल ग्वालियर से हैदराबाद, पुणे सहित कई बड़े शहरों के लिए यात्रियों की मांग लगातार बनी रहती है, लेकिन अब तक किसी भी एयरलाइन कंपनी ने यहां से नई सेवा शुरू करने के लिए पहल नहीं की है। ऐसे में 28 मार्च से लागू होने वाले समर फ्लाइट शेड्यूल में भी नई उड़ान जुड़ने की उम्मीद बेहद कम है।