पटवारी की बर्खास्तगी पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रेकॉर्ड में गलत प्रविष्टि पर नहीं होगी बहाली

MP Highcourt- राजस्व रेकॉर्ड में गलत प्रविष्टि के मामले में बर्खास्त किए गए एक पटवारी पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट MP Highcourt ने सख्ती दिखाई है। ग्वालियर खंडपीठ ने उसे राहत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट कहा कि किसी कर्मचारी का आपराधिक मामले में बरी हो जाना मात्र इस बात का आधार नहीं है कि उसके खिलाफ हुई विभागीय कार्रवाई स्वत: समाप्त हो जाए या उसे सेवा में बहाल कर दिया जाए। खंडपीठ ने बार-बार एक ही राहत के लिए याचिका दायर करने को अनुचित मानते हुए याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया। इसी के साथ जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस अनिल वर्मा की खंडपीठ ने विश्राम सिंह कुशवाह की अपील खारिज कर दी।