जिले के स्कूलों को तीन साल से नहीं मिल रहा खेलों के लिए पर्याप्त बजट, नई सामग्री भी नहीं खरीद पा रहे

स्कूल शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (पीटीआइ) की भारी कमी है। लंबे समय से नई नियुक्तियां नहीं होने से स्कूलों में खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। जिले में कुल पांच पीटीआइ पदस्थ हैं, जिनमें से दो कार्यालय में तैनात हैं और केवल तीन ही स्कूलों में बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इन तीन में से दो पीटीआइ अगले वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में स्कूलों में खेल सिखाने वाले शिक्षकों की संख्या और घट जाएगी। कई स्कूलों में बच्चे बिना प्रशिक्षक के अपने स्तर पर ही खेलते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा सही दिशा में विकसित नहीं हो पाती। बेहतर प्रशिक्षण के लिए अनेक छात्र निजी खेल अकादमियों का सहारा ले रहे हैं और वहीं अभ्यास कर बाद में स्कूल टीम में चयन पाते हैं। यदि जल्द नई नियुक्तियां नहीं हुईं तो स्कूल खेल व्यवस्था और कमजोर हो सकती है।