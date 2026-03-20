6.94 करोड़ खर्च, फिर भी सरकार कोर्ट में लाचार, अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी , पर जमीनें नहीं बचा पा रही सरकार

सरकार ने पैरवी मजबूत करने के नाम पर 5 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 1 उप महाधिवक्ता, 28 सरकारी अधिवक्ता और 4 उप शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किए हैं। इन सभी पर वेतन और सुविधाओं के रूप में हर साल लगभग 6 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन कामकाज की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़े मामलों में जहां अतिरिक्त महाधिवक्ताओं को खुद पैरवी करनी चाहिए, वहां केस सरकारी वकीलों के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं, जबकि कई गैर-महत्वपूर्ण मामलों में अतिरिक्त महाधिवक्ता खुद उपस्थित हो रहे हैं। पत्रिका द्वारा रोजाना होने वाले कार्य-वितरण के रिकॉर्ड की पड़ताल में यही ट्रेंड सामने आया है कि जिम्मेदारी और प्राथमिकता का संतुलन बिगड़ा हुआ है। स्थिति यह है कि सरकारी जमीनों से जुड़े मामलों में समय पर जवाब दाखिल नहीं हो पा रहे, जिसके कारण अदालत को सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है। कई मामलों में प्रमुख सचिवों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ा है।