रेंज में पुलिस को छका रही चोरों की चाल, 15 दिन में 34 वारदातें, ग्वालियर सबसे आगे

पुलिस अधिकारी मानते हैं कि चोरों पर नकेल कसने के लिए रात गश्त बढ़ाई गई है और मुखबिरों को सतर्क किया गया है, लेकिन पूरी तरह लगाम लगाना आसान नहीं है। वजह साफ है—कई वारदातों में बाहरी बदमाश शामिल हैं। ये अपराधी दूसरे जिलों या राज्यों से आकर सूने मकानों की रैकी करते हैं और वारदात के बाद तुरंत निकल जाते हैं। लोकल पुलिस के पास न तो उनका पुराना रिकॉर्ड होता है और न ही पहचान का कोई ठोस जरिया, जिससे हाथ खाली रह जाते हैं।