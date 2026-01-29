29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

बहन से दोस्ती के शक में 12वीं के छात्र से बेरहमी, बिना कपड़ों का वीडियो वायरल

mp news: बेटे का बिना कपड़ों का वीडियो पिता ने देखा तो की पूछताछ, बेटे ने बताई पूरी घटना, पुलिस में की शिकायत।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Jan 29, 2026

indore

class 12 student assault nude video viral (AI-generated image)

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ कुछ युवकों ने पहले तो मारपीट की और फिर उसके पूरे कपड़े उतरवाए। बिना कपड़ों के उसका वीडियो बनाया और फिर उसी वीडियो के जरिए युवक को लंबे समय तक डराते-धमकाते रहे। इतना ही नहीं आरोपियों ने छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित छात्र को जब वीडियो वायरल होने का पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 6 आरोपी युवकों को हिरासत में लिया है जिनमें से 5 नाबालिग हैं।

बहन से दोस्ती के शक में बेरहमी

शहर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले 12वीं क्लास के छात्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो 4 अक्टूबर 2025 को सिटी जिम खाना के पास वाली गली से गुजर रहा था। तभी करण पंडित व उसके साथियों ने उसे रोका और मारपीट की। इसके बाद आरोपी मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे एक कमरे में ले गए, यहां उसे डरा धमकाकर उसके पूरे कपड़े उतरवाए और वीडियो बना लिया। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वीडियो को वायरल कर बदनाम कर देंगे। पीड़ित छात्र ने बताया कि उसकी ही क्लास में करण पंडित की बहन भी पढ़ती है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती है।

पिता ने देखा वायरल वीडियो

छात्र का वीडियो बनाने के बाद आरोपी कई दिनों तक उसे डराते-धमकाते रहे जिसके कारण पीड़ित चुप रहा। अब आरोपी युवकों ने वीडियो को वायरल कर दिया। जब पीड़ित छात्र के पिता ने ये वीडियो देखा तो बेटे से बात की तो उसने पूरी घटना बताई। जिसके बाद पिता बेटे को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मारपीट करने वाले करण पंडित सहित 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों में से 5 नाबालिग हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और डिजिटल साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है।

ये भी पढ़ें

इंदौर में महिला मित्र के घर में खूनी खेल, युवक ने युवती उसकी मां और भाई को मारे चाकू और फिर….
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 04:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / बहन से दोस्ती के शक में 12वीं के छात्र से बेरहमी, बिना कपड़ों का वीडियो वायरल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वर्दी, हथियार, हथकड़ी के साथ रील बनाकर फंसे डांसिंग कॉप रंजीत सिंह को मिली सजा

Dancing Cop Ranjeet Singh Demoted
इंदौर

इंदौर में दूषित पानी पीकर जान गवाने वालों की अस्थियां हरिद्धार ले जाएगी कांग्रेस, फरवरी में मोक्ष यात्रा का ऐलान

Contaminated Water Case
इंदौर

MPPSC का टाइम-टेबल तबाह, 2025 की मेंस भी 2026 के बाद तय, सालों से लटकी भर्ती

इंदौर

निगमायुक्त बोले- ‘सॉरी सॉरी…’, हाईकोर्ट में BRTS के टेंडर का ‘खेल’ का खुलासा

mp news high court hearing indore nagar nigam brts removal tender scam
इंदौर

इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत, किडनी इनफेक्शन की शिकार डॉक्टर की पत्नी ने दम तोड़ा

30th Death In Bhagirathpura
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.