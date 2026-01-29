बहन से दोस्ती के शक में 12वीं के छात्र से बेरहमी, बिना कपड़ों का वीडियो वायरल

class 12 student assault nude video viral (AI-generated image)
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ कुछ युवकों ने पहले तो मारपीट की और फिर उसके पूरे कपड़े उतरवाए। बिना कपड़ों के उसका वीडियो बनाया और फिर उसी वीडियो के जरिए युवक को लंबे समय तक डराते-धमकाते रहे। इतना ही नहीं आरोपियों ने छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित छात्र को जब वीडियो वायरल होने का पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 6 आरोपी युवकों को हिरासत में लिया है जिनमें से 5 नाबालिग हैं।
शहर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले 12वीं क्लास के छात्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो 4 अक्टूबर 2025 को सिटी जिम खाना के पास वाली गली से गुजर रहा था। तभी करण पंडित व उसके साथियों ने उसे रोका और मारपीट की। इसके बाद आरोपी मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे एक कमरे में ले गए, यहां उसे डरा धमकाकर उसके पूरे कपड़े उतरवाए और वीडियो बना लिया। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वीडियो को वायरल कर बदनाम कर देंगे। पीड़ित छात्र ने बताया कि उसकी ही क्लास में करण पंडित की बहन भी पढ़ती है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती है।
छात्र का वीडियो बनाने के बाद आरोपी कई दिनों तक उसे डराते-धमकाते रहे जिसके कारण पीड़ित चुप रहा। अब आरोपी युवकों ने वीडियो को वायरल कर दिया। जब पीड़ित छात्र के पिता ने ये वीडियो देखा तो बेटे से बात की तो उसने पूरी घटना बताई। जिसके बाद पिता बेटे को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मारपीट करने वाले करण पंडित सहित 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों में से 5 नाबालिग हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और डिजिटल साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है।
