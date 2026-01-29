बहन से दोस्ती के शक में 12वीं के छात्र से बेरहमी, बिना कपड़ों का वीडियो वायरल

शहर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले 12वीं क्लास के छात्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो 4 अक्टूबर 2025 को सिटी जिम खाना के पास वाली गली से गुजर रहा था। तभी करण पंडित व उसके साथियों ने उसे रोका और मारपीट की। इसके बाद आरोपी मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे एक कमरे में ले गए, यहां उसे डरा धमकाकर उसके पूरे कपड़े उतरवाए और वीडियो बना लिया। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वीडियो को वायरल कर बदनाम कर देंगे। पीड़ित छात्र ने बताया कि उसकी ही क्लास में करण पंडित की बहन भी पढ़ती है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती है।