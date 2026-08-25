Indore news: ‘विकास स्वीट्स’ पर नाश्ता करने रूका क्रेन कारोबारी, 28 लाख कैश और कार लेकर ड्राइवर फरार

Indore news: एमपी में इंदौर शहर के राऊ थाना क्षेत्र में लाखों रुपए की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक क्रेन कारोबारी का ड्राइवर उनकी कार और उसमें रखे 28 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गया। घटना बीते दिन शाम करीब 6 बजे की है। कारोबारी पीथमपुर अपने ऑफिस से वापस इंदौर लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार आरोपी ड्राइवर की तलाश से भरा शुरू कर दी है। टीआइ राजपाल सिंह राठौर के अनुसार, हेमंत मित्तल और गौरव मित्तल निवासी अग्रवाल नगर क्रेन का कारोबार करते हैं।