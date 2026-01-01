indore news gandhi death anniversary peace conference
indore news: मध्यप्रदेश के इंदौर में नेशनल पीस मूवमेंट, यूनिवर्सल सॉलिडेटरी मूवमेंट, रोटरी क्लब ऑफ इंदौर, आदर्श इंदौर मालविका की ओर से महात्मा गांधी की पुण्यतितिथि पर पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जन विकास सोसायटी हॉल में आयोजित की गई इस पीस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि डॉ. थॉमस मैथ्यू रहे। इसके साथ ही पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक अनुराधा शंकर और राष्ट्रीय शांति आंदोलन की मीडिया प्रभारी डॉ. नीहार गीते सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
राष्ट्रीय शांति आंदोलन की मीडिया प्रभारी डॉ. नीहार गीते ने बताया कि 260 लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई। एनी पवार ने राष्ट्रीय शांति आंदोलन में फादर वर्गीस के योगदान पर प्रकाश डाला। रोटरी मंडल 3040 मंडलाध्यक्ष सुशील मल्होत्रा ने भी संबोधित किया। पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक अनुराधा शंकर ने वर्तमान वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघर्ष समाधान और रोकथाम का गांधीवादी दृष्टिकोण… विषय पर कहा कि सेवा कार्य तब तक सार्थक नहीं होता है, जब तक की उसमें निरंतरता नहीं रहे। उन्होंने कहा कि केवल मारकाट ही हिंसा नहीं है। सबसे बड़ी हिंसा संस्थागत हिंसा है, उस पर गंभीरता से विचार करना होगा।
कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि डॉ. थॉमस मैथ्यू रहे। प्रथम सत्र में जनविकास सोसायटी के निदेशक शिनोज जोसफ ने आभार जताया। द्वितीय सत्र में पूर्व मंडलाध्यक्ष सत्यनारायण बतौर अतिथि शामिल हुए। इससे पूर्व स्वागत भाषण एनपीएम की अध्यक्ष डॉ. संगीता जैन ने दिया। आभार डॉ. रेणू सिंह ने माना। संचालन नीतू जोशी ने किया।
