राष्ट्रीय शांति आंदोलन की मीडिया प्रभारी डॉ. नीहार गीते ने बताया कि 260 लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई। एनी पवार ने राष्ट्रीय शांति आंदोलन में फादर वर्गीस के योगदान पर प्रकाश डाला। रोटरी मंडल 3040 मंडलाध्यक्ष सुशील मल्होत्रा ने भी संबोधित किया। पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक अनुराधा शंकर ने वर्तमान वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघर्ष समाधान और रोकथाम का गांधीवादी दृष्टिकोण… विषय पर कहा कि सेवा कार्य तब तक सार्थक नहीं होता है, जब तक की उसमें निरंतरता नहीं रहे। उन्होंने कहा कि केवल मारकाट ही हिंसा नहीं है। सबसे बड़ी हिंसा संस्थागत हिंसा है, उस पर गंभीरता से विचार करना होगा।