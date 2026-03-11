Black Rain क्या है? डॉक्टरों ने बताया काली बारिश से कैसे बढ़ सकता है सांस और दिल की बीमारियों का खतरा

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की प्रदूषित बारिश में बहुत छोटे-छोटे जहरीले कण, भारी धातुएं और केमिकल मौजूद हो सकते हैं। डॉ. रणदीप गुलेरिया के मुताबिक, धुएं और जहरीले प्रदूषकों से भरे बादल अगर किसी इलाके में पहुंचते हैं, तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।डॉ. गुलेरिया बताते हैं कि हवा में मौजूद PM2.5 जैसे बहुत छोटे कण फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं और यहां तक कि खून में भी मिल सकते हैं। इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।