Oral Health Day : मुंह और शरीर का रिश्ता: क्यों दांतों की सफाई ज़्यादा मायने रखती है

World Oral Health Day : स्वस्थ और चमकदार दांत न सिर्फ आपकी मुस्कान को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि ये आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी डेंटल हाइजीन यानी दांतों की साफ-सफाई आपके कुल मिलाकर स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है।

World Oral Health Day How Your Teeth Impact Your Overall Health