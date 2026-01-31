31 जनवरी 2026,

Bath Towel Hygiene: सावधान! बाथरूम में तौलिया टांगने की आदत से हो सकते हैं गंभीर इंफेक्शन

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 31, 2026

Do bath towels collect bacteria|फोटो सोर्स – Freepik

Bath Towel Hygiene: हम सभी अपनी रोजमर्रा की सफाई का खास ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाथरूम में तौलिया टांगना आपके स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन सकता है? अमेरिका के Journal of Public Health की स्टडी के अनुसार, गीले और लंबे समय तक लगे रहने वाले तौलिये में बैक्टीरिया और कीटाणु तेजी से बढ़ सकते हैं। यही नहीं, ऐसी आदत से गंभीर इंफेक्शन, त्वचा संबंधी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं। आइए जानते हैं, कुछ आसान बदलाव जिनसे आप इस खतरे से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।

गीली और बंद जगहों में बैक्टीरिया आसानी से पनपते हैं

बाथरूम आमतौर पर नम और बंद जगह होती है, जहां हवा का संचार सीमित रहता है। ऐसे माहौल में बैक्टीरिया, फंगस और अन्य कीटाणु तेजी से पनपते हैं। जब गीला तौलिया इसी वातावरण में लंबे समय तक लटका रहता है, तो वह धीरे-धीरे संक्रमण का कारण बन सकता है। इससे खुजली, दाने, मुंहासे और फंगल इंफेक्शन जैसी त्वचा समस्याएं बढ़ने लगती हैं।कई लोगों को लगता है कि तौलिया सिर्फ गंदा होने पर ही नुकसान करता है, लेकिन असली समस्या नमी और बैक्टीरिया की वृद्धि है। फ्लश करने या नहाने के दौरान हवा में फैलने वाले सूक्ष्म कीटाणु भी तौलिए पर जम सकते हैं, जिससे रोजाना इस्तेमाल में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

तौलिया बाथरूम में न टांगने के कारण

नमी का प्रभाव

नहाने के बाद बाथरूम में नमी काफी देर तक बनी रहती है। गीला तौलिया इस माहौल में पूरी तरह सूख नहीं पाता, जिससे उसमें बदबू और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं।

बैक्टीरिया और फफूंदी का बढ़ना

गीले तौलिए में नमी, गर्मी और शरीर की मृत त्वचा कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह बैक्टीरिया और फफूंदी के लिए आदर्श स्थिति बनाती हैं, जिससे एलर्जी और त्वचा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

हवा में फैलने वाले कीटाणु

टॉयलेट फ्लश करने पर सूक्ष्म जीवाणु हवा में फैल जाते हैं, जो लगभग 6 फीट तक जा सकते हैं। ये कीटाणु तौलिये सहित बाथरूम की कई सतहों पर जम जाते हैं।

त्वचा पर नकारात्मक असर

बार-बार गीले और कीटाणुओं से भरे तौलिए का इस्तेमाल करने से खुजली, रैशेज़, मुंहासे और फंगल इंफेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

तौलिया सुरक्षित और स्वच्छ रखने के उपाय

तौलिये को पूरी तरह फैलाकर सुखाएं

तौलिये को मोड़कर या छोटे हुक पर टांगने के बजाय पूरी लंबाई में फैलाकर टांगें, ताकि हवा चारों तरफ से लगे और वह जल्दी सूख जाए।

वेंटिलेशन का ध्यान रखें

नहाने के बाद बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन कम से कम 20–30 मिनट तक चलाएं या खिड़की खोल दें। इससे नमी कम होगी और तौलिया जल्दी सूखेगा।

धूप में सुखाना सबसे बेहतर

संभव हो तो तौलिये को बालकनी या खुली धूप में सुखाएं। सूरज की किरणें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करने में मदद करती हैं।

नियमित रूप से धोएं और बदलें

तौलिये को लंबे समय तक इस्तेमाल न करें। सप्ताह में कम से कम दो बार तौलिया धोना और समय-समय पर बदलना जरूरी है।

व्यक्तिगत तौलिये का इस्तेमाल करें

एक ही तौलिया कई लोगों द्वारा इस्तेमाल करना संक्रमण फैलने का बड़ा कारण बन सकता है। हर व्यक्ति के लिए अलग तौलिया रखें।

पूरी तरह सूखने के बाद ही रखें

तौलिया पूरी तरह सूख जाए, तभी उसे अलमारी या ड्रॉवर में रखें। अधसूखा तौलिया बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है।

Healthy Lifestyle

Published on:

31 Jan 2026 02:55 pm

Hindi News / Lifestyle News / Bath Towel Hygiene: सावधान! बाथरूम में तौलिया टांगने की आदत से हो सकते हैं गंभीर इंफेक्शन
