Bath Towel Hygiene: सावधान! बाथरूम में तौलिया टांगने की आदत से हो सकते हैं गंभीर इंफेक्शन

बाथरूम आमतौर पर नम और बंद जगह होती है, जहां हवा का संचार सीमित रहता है। ऐसे माहौल में बैक्टीरिया, फंगस और अन्य कीटाणु तेजी से पनपते हैं। जब गीला तौलिया इसी वातावरण में लंबे समय तक लटका रहता है, तो वह धीरे-धीरे संक्रमण का कारण बन सकता है। इससे खुजली, दाने, मुंहासे और फंगल इंफेक्शन जैसी त्वचा समस्याएं बढ़ने लगती हैं।कई लोगों को लगता है कि तौलिया सिर्फ गंदा होने पर ही नुकसान करता है, लेकिन असली समस्या नमी और बैक्टीरिया की वृद्धि है। फ्लश करने या नहाने के दौरान हवा में फैलने वाले सूक्ष्म कीटाणु भी तौलिए पर जम सकते हैं, जिससे रोजाना इस्तेमाल में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।