Dark Showering Trend: अंधेरे में नहाना बना नया वेलनेस ट्रेंड, जानिए कैसे करता है स्ट्रेस कम

Dark Showering Trend: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग ऐसे छोटे-छोटे तरीकों की तलाश में रहते हैं, जो उन्हें मानसिक शांति दे सकें। वेलनेस ट्रेंड्स इसी तलाश का नतीजा होते हैं। कभी आइस बाथ चर्चा में होता है, तो कभी सुबह-सुबह ग्राउंडिंग रिचुअल्स। अब इसी कड़ी में एक नया ट्रेंड सामने आया है डार्क शॉवरिंग। यानी हल्की रोशनी या पूरी तरह अंधेरे में नहाना।पहली नजर में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसे अपनाने वालों का कहना है कि इससे शरीर और दिमाग दोनों को सुकून मिलता है। यह नहाने की एक ऐसी आदत है, जो रोजमर्रा के काम को भी रिलैक्सेशन के अनुभव में बदल सकती है।