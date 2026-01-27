Towel Expiry Date: साफ दिखने वाला तौलिया भी हो सकता है गंदा, एक्सपायरी डेट जानना है जरूरी

तौलियों पर भले ही किसी तरह की एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रहते हैं। बार-बार गीले होने, ठीक से न सूख पाने और लगातार इस्तेमाल की वजह से तौलियों के रेशों में बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं। कई बार तौलिया बाहर से बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जर्म्स का घर बन चुका होता है।