सवाई मानसिंह की विरासत…रामबाग, जयगढ़ और सिटी पैलेस के अलावा और कौनसी- कौनसी संपत्ति है राजपरिवार के पास

जयपुर राजघराने की विरासत सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज यह एक मल्टी-करोड़ हेरिटेज बिजनेस में बदल चुकी है।

रामबाग पैलेस- कभी राजाओं का घर रहा यह महल आज दुनिया का बेहतरीन लग्जरी होटल है, जिसमें परिवार की बड़ी हिस्सेदारी है।

राजमहल पैलेस- सुजान ग्रुप के साथ मिलकर इसे एक 'बुटीक होटल' का रूप दिया गया है, जो आधुनिक शाही लाइफस्टाइल का चेहरा है।

जयगढ़ किला- आमेर की पहाड़ियों पर स्थित यह ऐतिहासिक किला आज चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए पर्यटन का बड़ा केंद्र है।

हेरिटेज वेंचर्स- शाही परिवार पोलो इवेंट्स, आलीशान रेस्टोरेंट्स और कल्चरल प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी आय और विरासत दोनों को निरंतर बढ़ा रहा है।