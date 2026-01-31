Good Sleep At Night: नींद नहीं आती? रात में बेडरूम का दरवाजा खुला रखें, फर्क खुद महसूस होगा

सोते समय हमारा शरीर लगातार सांस लेता है। हर सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और हवा गर्म व नम होती जाती है। जब दरवाजा और खिड़की दोनों बंद हों, तो यह हवा बाहर नहीं निकल पाती। धीरे-धीरे कमरे की हवा भारी लगने लगती है, भले ही कमरा साफ ही क्यों न हो।अगर कमरे में दो लोग सो रहे हों, पालतू जानवर हो या हीटर चल रहा हो, तो यह असर और तेज हो जाता है।कुछ शोधों में पाया गया है कि बंद बेडरूम में सुबह तक कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सामान्य से कई गुना बढ़ सकता है। इससे कोई गंभीर खतरा नहीं होता, लेकिन नींद की गुणवत्ता जरूर प्रभावित होती है। लोग सुबह उठकर थकान, सिर भारी लगना या बिना कारण सुस्ती महसूस करते हैं।