Good Sleep At Night: नींद नहीं आती? रात में बेडरूम का दरवाजा खुला रखें, फर्क खुद महसूस होगा

Good Sleep At Night: कई बार रात में बिना किसी साफ वजह के नींद टूट जाती है। कमरा अंधेरा और शांत होता है, फिर भी बंद खिड़की-दरवाजों की वजह से घुटन-सी महसूस होती है और अचानक बेचैनी बढ़ने लगती है।

MEGHA ROY

Jan 31, 2026

फोटो सोर्स – Freepik

Good Sleep At Night: अगर आप रात में करवटें बदलते रहते हैं और नींद आने में घंटों लग जाते हैं, तो हो सकता है वजह आपकी आदतों में छुपी हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि बेडरूम में हवा का सही प्रवाह भी नींद की गुणवत्ता पर गहरा असर डालता है। रात में कमरे का दरवाजा खुला रखने से ताजी हवा का सर्कुलेशन बेहतर होता है, वातावरण भारी नहीं लगता और शरीर को आराम महसूस होता है। यह छोटा-सा बदलाव आपकी नींद को गहरी, शांत और सुकूनभरी बना सकता है जिसका फर्क आप खुद महसूस करेंगे।

बंद कमरे में क्या बदल जाता है?

सोते समय हमारा शरीर लगातार सांस लेता है। हर सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और हवा गर्म व नम होती जाती है। जब दरवाजा और खिड़की दोनों बंद हों, तो यह हवा बाहर नहीं निकल पाती। धीरे-धीरे कमरे की हवा भारी लगने लगती है, भले ही कमरा साफ ही क्यों न हो।अगर कमरे में दो लोग सो रहे हों, पालतू जानवर हो या हीटर चल रहा हो, तो यह असर और तेज हो जाता है।कुछ शोधों में पाया गया है कि बंद बेडरूम में सुबह तक कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सामान्य से कई गुना बढ़ सकता है। इससे कोई गंभीर खतरा नहीं होता, लेकिन नींद की गुणवत्ता जरूर प्रभावित होती है। लोग सुबह उठकर थकान, सिर भारी लगना या बिना कारण सुस्ती महसूस करते हैं।

नींद पर इसका असर क्यों पड़ता है?

ताजी हवा हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक तरह का “सेफ सिग्नल” होती है। जब ऑक्सीजन, तापमान और नमी का संतुलन बिगड़ता है, तो दिमाग गहरी नींद में जाने से बचता है। नतीजा बार-बार नींद खुलना, हल्की नींद और पूरी तरह फ्रेश महसूस न होना।

प्राइवेसी और सेफ्टी कैसे बनाए रखें?

अगर पूरा दरवाजा खुला रखना असहज लगे, तो डोर-स्टॉपर या वेज का इस्तेमाल करें। रोशनी या शोर के लिए आई-मास्क या हल्का व्हाइट-नॉइज मददगार हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से घर के मुख्य दरवाजे को सुरक्षित रखें, बेडरूम को पूरी तरह सील करने की जरूरत नहीं।

छोटी सी दरार, बेहतर नींद

अच्छी नींद के लिए हमेशा महंगे गैजेट्स जरूरी नहीं होते। कभी-कभी बस कमरे को सांस लेने देना ही काफी होता है। आज रात दरवाजा पूरी तरह बंद करने से पहले एक पल रुकिए शायद बेहतर नींद उसी छोटे से खुले गैप में आपका इंतजार कर रही हो।

Sleeping Without Pillow Benefits: सिर्फ आदत बदलिए, सेहत संवर जाएगी, बिना तकिया सोने के फायदे
लाइफस्टाइल
Sleep hacks for better health, No pillow sleeping benefits, Pillow ke bina sone ke fayde,

31 Jan 2026 03:56 pm

Good Sleep At Night: नींद नहीं आती? रात में बेडरूम का दरवाजा खुला रखें, फर्क खुद महसूस होगा
लाइफस्टाइल

