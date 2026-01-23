Sleeping Without Pillow Benefits: सिर्फ आदत बदलिए, सेहत संवर जाएगी, बिना तकिया सोने के फायदे

Sleeping Without Pillow Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर नींद की छोटी-छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वही आदतें सेहत पर बड़ा असर डालती हैं। तकिया हर किसी के लिए जरूरी हो, ऐसा नहीं है कुछ लोगों के लिए बिना तकिया सोना शरीर को नेचुरल पोजिशन में रखने में मदद करता है। इससे गर्दन, रीढ़ और पोस्चर पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है। बस एक छोटी-सी आदत बदलकर आप रोज सुबह खुद को ज्यादा रिलैक्स और फ्रेश महसूस कर सकते हैं। इसलिए बिना तकिया सोने के फायदे जानना और समझना जरूरी हो जाता है।