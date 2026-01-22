  Pillow For Better Sleep: रात-रात भर करवटें? वजह हो सकता है आपका तकिया, जानिए सही तकिया चुनने के आसान टिप्स

Pillow For Better Sleep: रात को सोते समय अगर आप बार-बार करवट बदलते हैं, नींद बार-बार टूट जाती है या सुबह उठते ही गर्दन और कंधों में जकड़न महसूस होती है, तो इसकी वजह आपकी दिनचर्या नहीं बल्कि आपका तकिया भी हो सकता है। अक्सर लोग अच्छे गद्दे पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन तकिए को हल्के में ले लेते हैं। जबकि गलत ऊंचाई, सख्ती या शेप वाला तकिया रीढ़ की नैचुरल पोजिशन बिगाड़ देता है, जिससे नींद डिस्टर्ब होती है और शरीर पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता। अगर आप भी पूरी रात चैन की नींद चाहते हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि सही तकिया कैसे चुना जाए और कौन-सा तकिया आपकी सोने की पोजिशन के हिसाब से बेस्ट रहेगा।