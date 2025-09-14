Good Sleep Brain Health : गहरी नींद में छिपा है तेज दिमाग का राज, नई रिसर्च का दावा

Good Sleep Brain Health : अक्सर हम अच्छी नींद को बस अगले दिन तरोताजा महसूस करने का जरिया मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आज की आरामदायक नींद आपके भविष्य के दिमागी स्वास्थ्य की सबसे बड़ी गारंटी हो सकती है? हाल ही में हुए एक नए और महत्वपूर्ण शोध ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर आप लंबे समय से नींद न आने की समस्या (Chronic Insomnia) से जूझ रहे हैं, तो यह सिर्फ आपकी थकान नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी समय से पहले बूढ़ा कर सकती है