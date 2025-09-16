Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Yoga For Stress and Insomnia: तनाव और अनिद्रा को कहें अलविदा! हर रात सोने से पहले करें ये योग

Yoga For Good Sleep: दिनभर की भागदौड़, काम का दबाव, स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल और बढ़ता तनाव हमारी नींद को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको भी रात को करवटें बदलनी पड़ती हैं या नींद अधूरी रहती है, तो ये योग आसन आपकी मदद कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 16, 2025

Yoga, yoga for good sleep, yoga fr insomnia, Better Sleep,Yoga Poses for better Sleep, yoga for stress relief, stress relief exercises,
तनाव और अनिद्रा को दूर करने में मदद करेंगे ये योग आसन। (Image Source: Chatgpt)

Yoga Poses For Better Sleep: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और एंग्जायटी की समस्या आम होती जा रही है। इसकी वजह से लोगों को रात में नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। हालांकि, इस परेशानी को कुछ योग आसन की मदद से दूर किया जा सकता है। आइए इनके बारे में जानते हैं

बालासन (Child's Pose)

बालासन एक बहुत ही आरामदायी मुद्रा है। ये मन को शांत करने और रीड़ की हड्डी को आराम पहुंचाने वाला आसन है। ये आसन रीढ़ और कंधों के तनाव को कम करने में मदद करता है।

ये भी पढ़ें

Strangers Pool Party: 1 लाख रुपए तक एंट्री फीस, जानिए स्ट्रेंजर पूल पार्टी क्या है, जिसको लेकर रायपुर में मचा बवाल
लाइफस्टाइल
strangers pool party Raipur, strangers pool party controversy, pool party with strangers India, Raipur pool party news,

विपरीत करनी (Legs Up the Wall Pose)

ये आसन थकान, सूजन और बेचैनी को दूर कर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। ये तनाव में कम कर बेहतर नींद दिलाने में मदद करता है।

सुप्त बद्ध कोणासन (Reclining Bound Angle Pose)

ये मुद्रा पेल्विस और हिप्स की मांसपेशियों को आराम देती है। इस पोजीशन में गहरी सांस लें। ऐसा करने से शरीर और दिमाग दोनों को रिलैक्स करने में मदद मिलेगी।

मार्जरी-बीठी आसन (Cat-Cow Stretch)

ये आसन स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बेस्ट माना जाता है। ये आसन रीढ़ को स्ट्रेच करता है और दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करता है।

शवासन (Corpse Pose)

ये आसन पूरे योग अभ्यास को पुरा करता है और मानसिक शांति लाता है। इस आसन को नींद लाने में बेहद सहायक माना जाता है।

अन्य सुझाव (Other Suggestions)

योग के साथ गहरी सांसें (Deep Breathing) और भ्रामरी प्राणायाम को जोड़ें।
मोबाइल स्क्रीन से कम से कम 30 मिनट पहले दूरी बना लें।
रोजाना एक तय समय पर सोने की आदत बनाएं।

ये भी पढ़ें

Late Breakfast Risk: देरी नाश्ता करना बढ़ाता है मौत का रिस्क, वैज्ञानिकों का दावा, जानिए ब्रेकफास्ट करने का सही टाइम
लाइफस्टाइल
Eating breakfast late dangers, breakfast timing,why breakfast is important,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

16 Sept 2025 06:18 pm

Hindi News / Lifestyle News / Yoga For Stress and Insomnia: तनाव और अनिद्रा को कहें अलविदा! हर रात सोने से पहले करें ये योग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.