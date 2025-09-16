Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Late Breakfast Risk: देरी नाश्ता करना बढ़ाता है मौत का रिस्क, वैज्ञानिकों का दावा, जानिए ब्रेकफास्ट करने का सही टाइम

Late Breakfast Risk: अगर नाश्ता देर से किया जाए, तो यह सिर्फ एनर्जी लेवल ही नहीं बल्कि हेल्थ और लॉन्गिविटी पर भी असर डाल सकता है। हाल ही में हुई एक बड़ी स्टडी ने इस बात का खुलासा किया है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 16, 2025

Eating breakfast late dangers, breakfast timing,why breakfast is important,
Healthy breakfast habits timing|फोटो सोर्स – Freepik

Late Breakfast Risk: सुबह का नाश्ता (Breakfast) हमारी डेली लाइफ का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नाश्ता देर से किया जाए, तो यह सिर्फ एनर्जी लेवल ही नहीं बल्कि हेल्थ और लॉन्गिविटी पर भी असर डाल सकता है। हाल ही में हुई एक बड़ी स्टडी ने इस बात का खुलासा किया है कि अगर आप रोज़ाना नाश्ता देर से करते हैं तो इससे मौत का रिस्क बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, देर से नाश्ता करने वालों में थकान, डिप्रेशन, नींद की खराब क्वालिटी और यहां तक कि ओरल हेल्थ जैसी समस्याएं भी ज्यादा देखने को मिलीं।आइए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट्स की राय और हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए सही टाइमिंग।

स्टडी में क्या सामने आया?

शोध Massachusetts General Hospital और University of Manchester के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया। इसमें 42 से 94 साल तक के करीब 3,000 लोगों को 22 साल तक ट्रैक किया गया। नतीजे हैरान करने वाले थे –हर एक घंटे देरी से नाश्ता करने पर मौत का रिस्क 8–11% तक बढ़ गया।जिन लोगों का नाश्ता देर से होता था, उनमें नींद की गड़बड़ी, थकान, डिप्रेशन और दांतों की समस्याएं ज्यादा पाई गईं।उम्र बढ़ने के साथ लोग देर से उठने और देर से खाने लगते हैं, जिससे दिन में खाने का समय सिकुड़ जाता है और शरीर की बॉडी क्लॉक गड़बड़ाने लगती है।

ये भी पढ़ें

Egg In Breakfast: ब्रेकफास्ट में अंडा खाना कितना हेल्दी है? खासतौर पर ये 3 लोग बनाए रखें दूरी
लाइफस्टाइल
Egg In Breakfast, egg breakfast benefits, egg health benefits in morning,

क्यों जरूरी है समय पर नाश्ता करना?

शरीर की Biological clock पाचन, हार्मोन और मेटाबॉलिज़्म को नियंत्रित करती है। सुबह जागने के 1–2 घंटे के भीतर खाना खाने से यह घड़ी संतुलित रहती है।सुबह देर से खाना शुरू करने पर शरीर देर तक एनर्जी से वंचित रहता है, जिससे थकान और ध्यान की कमी हो सकती है। जो लोग देर से नाश्ता करते हैं, उनमें अक्सर डिप्रेशन, थकान या डेंटल प्रॉब्लम्स जैसी पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं छुपी हो सकती हैं।

किन लोगों में ज्यादा दिखता है यह पैटर्न?

वैज्ञानिकों के मुताबिक, बुजुर्गों में अक्सर यह आदत देखने को मिलती है। डिप्रेशन, दांतों की समस्या, थकान या मोबिलिटी इश्यू के कारण वे सुबह जल्दी खाना नहीं खा पाते। यही वजह है कि नाश्ता टाइम से करना उनके लिए और भी जरूरी हो जाता है।

क्या खाएं ब्रेकफास्ट में?

  • प्रोटीन और फाइबर से भरपूर फूड जैसे अंडे, दलिया, ओट्स, फल, दही, नट्स और होलग्रेन टोस्ट।
  • ज्यादा मीठी चीजों और ऑयली फूड से बचें।
  • बैलेंस्ड नाश्ता दिनभर एनर्जी और फोकस बनाए रखता है।

ये भी पढ़ें

Gut Friendly Breakfast : हेल्दी गट के लिए AIIMS के डॉक्टर ने बताए 8 बेस्ट ब्रेकफास्ट, जानें क्या है लिस्ट में
लाइफस्टाइल
Gut Friendly Breakfast

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

16 Sept 2025 03:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / Late Breakfast Risk: देरी नाश्ता करना बढ़ाता है मौत का रिस्क, वैज्ञानिकों का दावा, जानिए ब्रेकफास्ट करने का सही टाइम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.