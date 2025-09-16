Late Breakfast Risk: देरी नाश्ता करना बढ़ाता है मौत का रिस्क, वैज्ञानिकों का दावा, जानिए ब्रेकफास्ट करने का सही टाइम

Late Breakfast Risk: सुबह का नाश्ता (Breakfast) हमारी डेली लाइफ का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नाश्ता देर से किया जाए, तो यह सिर्फ एनर्जी लेवल ही नहीं बल्कि हेल्थ और लॉन्गिविटी पर भी असर डाल सकता है। हाल ही में हुई एक बड़ी स्टडी ने इस बात का खुलासा किया है कि अगर आप रोज़ाना नाश्ता देर से करते हैं तो इससे मौत का रिस्क बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, देर से नाश्ता करने वालों में थकान, डिप्रेशन, नींद की खराब क्वालिटी और यहां तक कि ओरल हेल्थ जैसी समस्याएं भी ज्यादा देखने को मिलीं।आइए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट्स की राय और हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए सही टाइमिंग।