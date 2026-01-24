Sciatica से जूझते Abhay Deol ने बताया, कैसे स्टेम सेल थेरेपी ने बदली उनकी जिंदगी, जानिए क्या है ये थैरेपी

Abhay Deol Sciatica Treatment: टीवी और फिल्मों के जाने-माने अभिनेता अभय देओल, जो आमतौर पर अपनी सेहत या निजी जीवन पर सार्वजनिक रूप से कम बोलते हैं, ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए। अभिनेता ने बताया कि वर्षों तक घुटनों के दर्द और सायटिका (Sciatica) से जूझने के बाद उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी अपनाई, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अभय ने खुलासा किया कि यह इलाज उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया। Indian Express ने एक्सपर्ट से जानकारी लेकर बताया कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है और इसके क्या फायदे हैं।