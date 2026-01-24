Sciatica से जूझते Abhay Deol ने बताया, कैसे स्टेम सेल थेरेपी ने बदली उनकी जिंदगी, जानिए क्या है ये थैरेपी

Abhay Deol health update|फोटो सोर्स- abhaydeol/Instagram
Abhay Deol Sciatica Treatment: टीवी और फिल्मों के जाने-माने अभिनेता अभय देओल, जो आमतौर पर अपनी सेहत या निजी जीवन पर सार्वजनिक रूप से कम बोलते हैं, ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए। अभिनेता ने बताया कि वर्षों तक घुटनों के दर्द और सायटिका (Sciatica) से जूझने के बाद उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी अपनाई, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अभय ने खुलासा किया कि यह इलाज उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया। Indian Express ने एक्सपर्ट से जानकारी लेकर बताया कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है और इसके क्या फायदे हैं।
अभय देओल ने बताया कि उन्हें बाईं टांग में sciatica का दर्द slip disc की वजह से हुआ था। समय के साथ दर्द इतना बढ़ गया कि कई बार उन्हें निराशा महसूस होने लगी। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी भी तरह की सर्जरी, खासकर कमर की सर्जरी, से बचना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने वैकल्पिक इलाज के विकल्पों के बारे में पढ़ना शुरू किया।
काफी रिसर्च के बाद अभय देओल की नजर stem cell therapy पर पड़ी। उन्हें यह इलाज अपेक्षाकृत सुरक्षित और प्राकृतिक लगा। इसी भरोसे के साथ उन्होंने दक्षिण कोरिया के Lydian Clinic में यह थेरेपी करवाई, जिसमें Jabez Medical Guide ने उनकी मदद की।इलाज के अनुभव को साझा करते हुए अभिनेता ने लिखा कि यह प्रक्रिया बेहद सहज और सुरक्षित लगी। उन्होंने बताया कि इसमें किसी भी तरह की सिंथेटिक चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने शरीर की कोशिकाओं ने हीलिंग में मदद की।
Dr. Vaishnavi Joshi, Consultant - Medical Oncology & Haemato-Oncology, Aster CMI Hospital, Bangalore के अनुसार, stem cell therapy एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें शरीर की खास कोशिकाओं का उपयोग क्षतिग्रस्त टिश्यू को ठीक करने के लिए किया जाता है।ये stem cells आमतौर पर मरीज के अपने शरीर से, जैसे bone marrow या body fat, से ली जाती हैं। प्रोसेसिंग के बाद इन्हें प्रभावित हिस्से में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि शरीर की प्राकृतिक healing प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके।
Dr. Vinaya Bhandari, Consultant Neurology & Neuromuscular Disease Specialist, Jaslok Hospital & Research Centre बताती हैं कि stem cells पारंपरिक दवाओं की तरह सिर्फ दर्द या सूजन कम नहीं करतीं। ये कोशिकाएं ऐसे जैविक तत्व छोड़ती हैं जो नसों को सहारा देती हैं, सूजन घटाती हैं और डैमेज टिश्यू की रिपेयर में मदद करती हैं।
Dr. Joshi के मुताबिक, sciatica तब होता है जब sciatic nerve पर दबाव पड़ता है। इसके कारण slip disc, disc degeneration या lower spine में सूजन हो सकती है। इस स्थिति में दर्द कमर से शुरू होकर टांग तक फैलता है। कई बार दवाइयां और physiotherapy सिर्फ अस्थायी राहत ही दे पाती हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, stem cell therapy sciatica में सूजन कम करने और नसों पर पड़ने वाले दबाव को घटाने में मदद कर सकती है। इससे दर्द में कमी और मूवमेंट में सुधार हो सकता है।हालांकि, Dr. Bhandari यह भी स्पष्ट करती हैं कि sciatica एक लक्षण है, कोई एक बीमारी नहीं। अब तक हुए कुछ शुरुआती अध्ययनों में सीमित समय के लिए राहत देखी गई है, लेकिन लंबे समय तक इसके असर को लेकर अभी और रिसर्च की जरूरत है। फिलहाल इसे experimental treatment माना जाता है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल