Abhay Deol Net Worth: फिल्मों में सनी-बॉबी से पीछे, फिर कमाई में कैसे आगे निकल गए अभय देओल?

अभय ने अपने करियर की शुरुआत में ही The Fatty Cow नामक रेस्टोरेंट की स्थापना कर दी थी। यह कारोबारी दुनिया में उनका पहला कदम था। रेस्टोरेंट बिजनेस से हुई अच्छी कमाई ने उन्हें कई दूसरे रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया। अभय ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी फॉरबिडन फिल्म्स शुरू की और आगे बढ़ते चले गए। धर्मेंद्र के भतीजे ने रियल एस्टेट में भी अच्छा-खासा निवेश किया हुआ है। अभय ने कई साल पहले मुंबई में 27 करोड़ का घर खरीद था, जिसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। उनके पास पंजाब और गोवा में भी प्रॉपर्टी हैं।