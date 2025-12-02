Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Abhay Deol Net Worth: फिल्मों में सनी-बॉबी से पीछे, फिर कमाई में कैसे आगे निकल गए अभय देओल?

Deol family richest member: अभय देओल ने काफी पहले ही बिजनेस में किस्मत आजमाना शुरू कर दिया था। उनकी अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 02, 2025

Sunny Deol vs Abhay Deol wealth

अभय देओल की नेटवर्थ सनी और बॉबी देओल से काफी ज्यादा है। (PC: Facebook/Abhay Deol)

Abhay Deol business investments: सनी, बॉबी और अभय, इनमें से किसका फिल्मी करियर सबसे अच्छा है? जाहिर है आप कहेंगे - सनी और बॉबी। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के इन दोनों बेटों ने कई हिट फिल्में दीं हैं। हाल के समय में बॉबी देओल बॉलीवुड सनसनी बन गए हैं। धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल के नाम भी कई शानदार फिल्में हैं, लेकिन उनका फिल्मी करियर अपने दोनों भाइयों जितना सफल नहीं रहा। यहां से देखें तो यही समझ आता है कि सनी, बॉबी दौलत के मामले में भी अभय से 'बड़े' हैं। हालांकि, ऐसा है नहीं।

सही समय पर सही शुरुआत और बन गई बात

अभय देओल को फिल्मी दुनिया में अपने चेहरे भाइयों जितनी सफलता भले न मिली हो, लेकिन उन्होंने दौलत दोनों से ज्यादा कमाई है। दरअसल, अभय ने फिल्मों के साथ-साथ कारोबारी दुनिया में किस्मत आजमाना बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। उन्होंने कई कंपनियों में पैसा लगाया और खुद कुछ कंपनियों के मालिक बने। उनकी फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखा पाईं, लेकिन कारोबारी दुनिया में उनका निवेश लगातार बढ़त गया। आज के समय में वह सनी और बॉबी, दोनों से बहुत धनवान हैं।

अभय के पास है दौलत का पूरा पहाड़

अभय देओल 400 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं, ET की रिपोर्ट के अनुसार, उनके बड़े भाई सनी देओल की नेटवर्थ 120 करोड़ और बॉबी देओल की 70 करोड़ रुपए है। अभय अपने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स से सालाना करीब 10 करोड़ रुपए कमाते हैं। उनकी कमाई का अधिकांश हिस्सा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से आता है, जहां वह पिछले कुछ समय से अधिक नजर आ रहे हैं।

ऐसा है अभय देओल का पोर्टफोलियो

अभय ने अपने करियर की शुरुआत में ही The Fatty Cow नामक रेस्टोरेंट की स्थापना कर दी थी। यह कारोबारी दुनिया में उनका पहला कदम था। रेस्टोरेंट बिजनेस से हुई अच्छी कमाई ने उन्हें कई दूसरे रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया। अभय ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी फॉरबिडन फिल्म्स शुरू की और आगे बढ़ते चले गए। धर्मेंद्र के भतीजे ने रियल एस्टेट में भी अच्छा-खासा निवेश किया हुआ है। अभय ने कई साल पहले मुंबई में 27 करोड़ का घर खरीद था, जिसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। उनके पास पंजाब और गोवा में भी प्रॉपर्टी हैं।

14 फ्लॉप फिल्में देने वाले एक्टर के पास हैं ये कारें

अभय ने इम्तियाज अली की फिल्म 'सोचा न था' से 2005 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। पिछले दो दशकों में वह 23 से ज्यादा फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें से अधिकांश कुछ खास नहीं कर पाईं। इनमें से 14 फिल्में फ्लॉप रहीं। देव D, जिंदगी न मिलेगी दोबारा और रांझणा उनकी हिट फिल्में थीं। अभय के कार कलेक्शन की बात करें, तो इसमें मित्सुबिशी पजेरो SFX, फॉक्सवैगन Tiguan AllSpace और एक BMW X6 शामिल हैं।

Aman Gupta

