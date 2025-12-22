22 दिसंबर 2025,

सोमवार

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, उधर चांदी में आई भारी-भरकम तेजी, जानिए कहां पहुंच गए रेट्स

Gold Silver Price Today: जनवरी में यूएस फेड रेड कट की उम्मीदों के चलते सोने में भारी तेजी आई है। मजबूत हाजिर डिमांड से भी कीमतों को सपोर्ट मिला है। उधर चांदी की कीमतें भी काफी ऊपर पहुंच चुकी हैं।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 22, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार सुबह सोने का भाव 1.01 फीसदी या 1359 रुपये की बढ़त के साथ 1,35,555 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। साल 2026 में यूएस फेड रेट कट को लेकर बढ़ती उम्मीदों और मजबूत हाजिर मांग के चलते सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व जनवरी में ब्याज दर घटा सकता है। इससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। उधर फ्यूचर मार्केट में खरीदारी बढ़ रही है।

चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। चांदी का भाव एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबारी में 2.72 फीसदी या 5,661 रुपये की बढ़त के साथ 2,14,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में सोमवार सुबह तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.83 फीसदी या 36.60 डॉलर की बढ़त के साथ 4,423.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 1.30 फीसदी या 56.61 डॉलर की बढ़त के साथ 4,395 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी भारी तेजी देखी जा रही है। सोमवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का भाव 2.68 फीसदी या 1.81 डॉलर की बढ़त के साथ 69.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 3.30 फीसदी या 2.21 डॉलर की बढ़त के साथ 69.37 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

