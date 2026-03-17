LPG क्या है और कैसे बनता है, किस देश में होता है इस गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन?

Largest Producer of LPG: भारत इस समय एलपीजी संकट से जूझ रहा है। गैस सिलेंडर की शॉर्टेज है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को महंगे भाव में ब्लैक में सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। लेकिन पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के कारण LPG की कीमतों पर बड़ा असर पड़ा है। इस संघर्ष की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग पर शिपिंग प्रभावित हुई है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा ट्रांजिट रूट्स में से एक है।