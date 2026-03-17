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Gold Rate Today: चांदी में आज भी जारी है गिरावट, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: चांदी की कीमत में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। वहीं, एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा है।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Mar 17, 2026

Gold Rate Today

चांदी में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने की कीमत में आज मंगलवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार को सोने का वायदा भाव 0.23 फीसदी या 365 रुपये की बढ़त के साथ 1,56,101 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.15 फीसदी या 382 रुपये की गिरावट के साथ 2,62,195 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

हाजिर बाजार में सोने के भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,55,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,51,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,38,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,26,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,00,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क मंगलवार, 17 मार्च 2025 को 22 कैरेट सोना 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,19,290 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,59,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज मंगलवार को 22 कैरेट सोना 1,44,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,18,550 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 92,210 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलर का नाम24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
तनिष्क (Tanishq)1,59,0501,45,8001,19,290
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,44,9001,18,55092,210
कल्याण ज्वैलर्स1,45,400
जोयालुक्कास (Joyalukkas)1,58,6201,45,4001,18,960

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज मंगलवार, 17 मार्च को 22 कैरेट सोने का रेट 1,45,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में मंगलवार, 17 मार्च 2025 को 24 कैरेट सोना 1,58,620 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,45,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,18,960 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

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Published on:

17 Mar 2026 05:44 pm

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