Gold Rate Today: चांदी में आज भी जारी है गिरावट, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

चांदी में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने की कीमत में आज मंगलवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार को सोने का वायदा भाव 0.23 फीसदी या 365 रुपये की बढ़त के साथ 1,56,101 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.15 फीसदी या 382 रुपये की गिरावट के साथ 2,62,195 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,55,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,51,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,38,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,26,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,00,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क मंगलवार, 17 मार्च 2025 को 22 कैरेट सोना 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,19,290 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,59,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज मंगलवार को 22 कैरेट सोना 1,44,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,18,550 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 92,210 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलर का नाम
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क (Tanishq)
|1,59,050
|1,45,800
|1,19,290
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,44,900
|1,18,550
|92,210
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,45,400
|—
|—
|जोयालुक्कास (Joyalukkas)
|1,58,620
|1,45,400
|1,18,960
|—
कल्याण ज्वैलर्स में आज मंगलवार, 17 मार्च को 22 कैरेट सोने का रेट 1,45,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
जोयालुक्कास में मंगलवार, 17 मार्च 2025 को 24 कैरेट सोना 1,58,620 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,45,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,18,960 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
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