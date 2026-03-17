Gold Rate Today: चांदी में आज भी जारी है गिरावट, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमत में आज मंगलवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार को सोने का वायदा भाव 0.23 फीसदी या 365 रुपये की बढ़त के साथ 1,56,101 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.15 फीसदी या 382 रुपये की गिरावट के साथ 2,62,195 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।