SIP Calculator: 50 रुपये रोज बचाकर शुरू करें यह निवेश, आपके पास जमा हो जाएंगे 3 करोड़ रुपये, जान लीजिए तरीका

आप अपनी आय के हिसाब से छोटी रकम की एसआईपी से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़े, वैसे ही आप अपनी एसआईपी की रकम बढ़ा सकते हैं। यह सुविधा एनुअल स्टेप अप एसआईपी में मिलती है। इसमें हर साल एसआईपी की रकम में कुछ तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है। मान लीजिए कि आपने 10% एनुअल स्टेप अप रखा है। अब अगर आप इस साल 100 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल से आपको 110 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी और उसके अगले साल से 121 रुपये महीने जमा करने होंगे। इस तरह समय के साथ-साथ आपका निवेश बढ़ता रहता है। निवेश बढ़ेगा तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।