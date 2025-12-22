22 दिसंबर 2025,

सोमवार

कारोबार

SIP Calculator: 50 रुपये रोज बचाकर शुरू करें यह निवेश, आपके पास जमा हो जाएंगे 3 करोड़ रुपये, जान लीजिए तरीका

SIP Calculator: म्यूचुअल फंड का रिटर्न फंड के प्रकार और मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। एनुअल स्टेप अप से हर साल एसआईपी की रकम में इजाफा कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 22, 2025

SIP Calculator

निवेश नहीं करने के लिए सैलरी कम होने का बहाना देना सही नहीं है। (PC: ChatGPT)

SIP Calculator: बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ यह सोचकर नहीं करते कि थोड़ी सी तो सैलरी है, क्या ही बचा लेंगे और थोड़ी सी बचत करके क्या ही हो जाएगा। लेकिन यह एप्रोच सही नहीं है। समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज आपकी छोटी-छोटी बचत को भी बहुत बड़ा बना सकता है। बस आपको धैर्य के साथ लंबे समय तक निवेशित रहने की जरूरत है। समय के साथ आपकी इनकम में इजाफा होगा, तो आप अपनी बचत को भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप स्टेप अप एसआईपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह क्या है।

SIP में इस तरह बढ़ाएं रिटर्न

आप अपनी आय के हिसाब से छोटी रकम की एसआईपी से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़े, वैसे ही आप अपनी एसआईपी की रकम बढ़ा सकते हैं। यह सुविधा एनुअल स्टेप अप एसआईपी में मिलती है। इसमें हर साल एसआईपी की रकम में कुछ तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है। मान लीजिए कि आपने 10% एनुअल स्टेप अप रखा है। अब अगर आप इस साल 100 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल से आपको 110 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी और उसके अगले साल से 121 रुपये महीने जमा करने होंगे। इस तरह समय के साथ-साथ आपका निवेश बढ़ता रहता है। निवेश बढ़ेगा तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।

म्यूचुअल फंड एसआईपी में कितना मिलता है रिटर्न?

म्यूचुअल फंड एसआईपी में मिलने वाला रिटर्न फंड के प्रकार और मार्केट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह रिटर्न 6 से 18 प्रतिशत के बीच होता है। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में आमतौर पर 12 से 18 फीसदी रिटर्न मिल जाता है। मिडकैप फंड्स में 14 से 17 फीसदी औसत रिटर्न मिल जाता हैं। वहीं, डेट फंड में आमतौर पर 6 से 9 फीसदी रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड एसआईपी में लॉन्ग टर्म में 12 फीसदी सालाना औसत रिटर्न मिल जाता है।

विवरणराशि / अवधि
रोजाना निवेश₹50
मासिक निवेश (पहले साल)₹1,500
सालाना स्टेप-अप15%
निवेश अवधि32 वर्ष
अनुमानित औसत वार्षिक रिटर्न12%
कुल निवेश राशि₹1,03,87,808
कुल ब्याज/रिटर्न₹2,15,17,803
मैच्योरिटी पर कुल फंड वैल्यू₹3,19,05,612

50 रुपये रोज बचाकर बनाएं 3 करोड़ का फंड

अगर आप 50 रुपये रोज बचाते हैं, तो महीने के 1500 रुपये जमा कर लेंगे। इसे आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाल दें। साथ ही 15 फीसदी का एनुअल स्टेप अप रखें। यहां हम औसत सालाना रिटर्न 12 फीसदी लेकर चल रहे हैं। आप 32 साल तक यह निवेश करेंगे तो आपके पास 3,19,05,612 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 1,03,87,808 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 2,15,17,803 रुपये ब्याज आय होगी।

संबंधित विषय:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

SIP Investment

Published on:

22 Dec 2025 11:28 am

Hindi News / Business / SIP Calculator: 50 रुपये रोज बचाकर शुरू करें यह निवेश, आपके पास जमा हो जाएंगे 3 करोड़ रुपये, जान लीजिए तरीका

