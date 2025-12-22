SIP Calculator: 50 रुपये रोज बचाकर शुरू करें यह निवेश, आपके पास जमा हो जाएंगे 3 करोड़ रुपये, जान लीजिए तरीका

निवेश नहीं करने के लिए सैलरी कम होने का बहाना देना सही नहीं है। (PC: ChatGPT)
SIP Calculator: बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ यह सोचकर नहीं करते कि थोड़ी सी तो सैलरी है, क्या ही बचा लेंगे और थोड़ी सी बचत करके क्या ही हो जाएगा। लेकिन यह एप्रोच सही नहीं है। समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज आपकी छोटी-छोटी बचत को भी बहुत बड़ा बना सकता है। बस आपको धैर्य के साथ लंबे समय तक निवेशित रहने की जरूरत है। समय के साथ आपकी इनकम में इजाफा होगा, तो आप अपनी बचत को भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप स्टेप अप एसआईपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह क्या है।
आप अपनी आय के हिसाब से छोटी रकम की एसआईपी से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़े, वैसे ही आप अपनी एसआईपी की रकम बढ़ा सकते हैं। यह सुविधा एनुअल स्टेप अप एसआईपी में मिलती है। इसमें हर साल एसआईपी की रकम में कुछ तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है। मान लीजिए कि आपने 10% एनुअल स्टेप अप रखा है। अब अगर आप इस साल 100 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल से आपको 110 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी और उसके अगले साल से 121 रुपये महीने जमा करने होंगे। इस तरह समय के साथ-साथ आपका निवेश बढ़ता रहता है। निवेश बढ़ेगा तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
म्यूचुअल फंड एसआईपी में मिलने वाला रिटर्न फंड के प्रकार और मार्केट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह रिटर्न 6 से 18 प्रतिशत के बीच होता है। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में आमतौर पर 12 से 18 फीसदी रिटर्न मिल जाता है। मिडकैप फंड्स में 14 से 17 फीसदी औसत रिटर्न मिल जाता हैं। वहीं, डेट फंड में आमतौर पर 6 से 9 फीसदी रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड एसआईपी में लॉन्ग टर्म में 12 फीसदी सालाना औसत रिटर्न मिल जाता है।
|विवरण
|राशि / अवधि
|रोजाना निवेश
|₹50
|मासिक निवेश (पहले साल)
|₹1,500
|सालाना स्टेप-अप
|15%
|निवेश अवधि
|32 वर्ष
|अनुमानित औसत वार्षिक रिटर्न
|12%
|कुल निवेश राशि
|₹1,03,87,808
|कुल ब्याज/रिटर्न
|₹2,15,17,803
|मैच्योरिटी पर कुल फंड वैल्यू
|₹3,19,05,612
अगर आप 50 रुपये रोज बचाते हैं, तो महीने के 1500 रुपये जमा कर लेंगे। इसे आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाल दें। साथ ही 15 फीसदी का एनुअल स्टेप अप रखें। यहां हम औसत सालाना रिटर्न 12 फीसदी लेकर चल रहे हैं। आप 32 साल तक यह निवेश करेंगे तो आपके पास 3,19,05,612 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 1,03,87,808 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 2,15,17,803 रुपये ब्याज आय होगी।
