Post Office RD Calculator: रोज 200 रुपये बचाकर 10 साल में पाएं 10 लाख रुपये, जानिए क्या करना होगा आपको

पोस्ट ऑफिस आरडी में कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं।
Post Office RD Calculator: एफडी और आरडी दोनों भारत में लोकप्रिय निवेश विकल्प हैं। दोनों में बड़ा फर्क यह है कि एफडी में एकमुश्त निवेश करना होता है और आरडी में हर महीने आप अपनी बचत इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते और अपनी छोटी-छोटी बचत को निवेश करने के लिए कोई अच्छा विकल्प खोज रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि इस स्कीम में आपको क्या-क्या मिलेगा।
|विवरण
|राशि / अवधि
|रोजाना बचत
|₹200
|मासिक निवेश
|₹6,000
|कुल निवेश अवधि
|10 साल
|कुल निवेश राशि
|₹7,20,000
|कुल ब्याज आय
|₹3,05,131
|10 साल बाद कुल फंड
|₹10,25,131
200 रुपये रोज बचाकर आप 10 साल में 10 लाख रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। 200 रुपये रोज बचाने पर एक महीने में 6,000 रुपये हो जाएंगे। इन 6000 रुपये को आप पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल की मैच्योरिटी के बाद पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर मेच्योरिटी को 5 साल और बढ़वा लें। इस तरह 10 साल में आपके पास 10,25,131 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 7,20,000 रुपये निवेश राशि होगी और 3,05,131 रुपये ब्याज आय होगी।
