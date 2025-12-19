19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

कारोबार

Post Office RD Calculator: रोज 200 रुपये बचाकर 10 साल में पाएं 10 लाख रुपये, जानिए क्या करना होगा आपको

Post Office RD Calculator: डाकघर की आरडी स्कीम में इस समय 6.7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। इस स्कीम में न्यूनतम 100 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 19, 2025

Post Office RD Calculator

पोस्ट ऑफिस आरडी में कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं।

Post Office RD Calculator: एफडी और आरडी दोनों भारत में लोकप्रिय निवेश विकल्प हैं। दोनों में बड़ा फर्क यह है कि एफडी में एकमुश्त निवेश करना होता है और आरडी में हर महीने आप अपनी बचत इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते और अपनी छोटी-छोटी बचत को निवेश करने के लिए कोई अच्छा विकल्प खोज रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि इस स्कीम में आपको क्या-क्या मिलेगा।

पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम की खास बातें

  • पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इस समय 6.7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है।
  • पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में न्यूनतम 100 रुपये महीना जमा कराए जा सकते हैं। वहीं, अधिकतम कितना भी पैसा डाल सकते हैं।
  • पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कोई भी भारतीय वयस्क नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है।
  • इस योजना में सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं या तीन वयस्क तक मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं।
  • इस स्कीम में नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी खाता खुलवा सकते हैं।
  • 10 साल की उम्र पार कर चुके नाबालिग भी इस योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं।
  • डाकघर की इस आरडी स्कीम में मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है।
  • निवेशक चाहें तो मैच्योरिटी अवधि को 5 साल और आगे भी बढ़ा सकते हैं।
  • पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। अकाउंट खुलने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट करने के बाद खाताधारक अकाउंट में जमा पैसे के 50% के बराबर रकम का कर्ज ले सकता है।
विवरणराशि / अवधि
रोजाना बचत₹200
मासिक निवेश₹6,000
कुल निवेश अवधि10 साल
कुल निवेश राशि₹7,20,000
कुल ब्याज आय₹3,05,131
10 साल बाद कुल फंड₹10,25,131

10 साल में मिलेंगे 10 लाख रुपये

200 रुपये रोज बचाकर आप 10 साल में 10 लाख रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। 200 रुपये रोज बचाने पर एक महीने में 6,000 रुपये हो जाएंगे। इन 6000 रुपये को आप पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल की मैच्योरिटी के बाद पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर मेच्योरिटी को 5 साल और बढ़वा लें। इस तरह 10 साल में आपके पास 10,25,131 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 7,20,000 रुपये निवेश राशि होगी और 3,05,131 रुपये ब्याज आय होगी।

