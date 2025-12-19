Post Office RD Calculator: रोज 200 रुपये बचाकर 10 साल में पाएं 10 लाख रुपये, जानिए क्या करना होगा आपको

Post Office RD Calculator: एफडी और आरडी दोनों भारत में लोकप्रिय निवेश विकल्प हैं। दोनों में बड़ा फर्क यह है कि एफडी में एकमुश्त निवेश करना होता है और आरडी में हर महीने आप अपनी बचत इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते और अपनी छोटी-छोटी बचत को निवेश करने के लिए कोई अच्छा विकल्प खोज रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि इस स्कीम में आपको क्या-क्या मिलेगा।