Gold Silver Price Today: जापान से आई एक खबर और टूट गया सोना, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए ताजा भाव

Gold Silver Price Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.50 फीसदी या 670 रुपये की गिरावट के साथ 1,33,851 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोने की कीमतों में इस गिरावट की वजह जापान से आई एक खबर है। जापान के केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ जापान ने प्रमुख ब्याज दर को 0.25 फीसदी बढ़ा दिया है। इससे यह 0.75 फीसदी पर पहुंच गयी है। यह सितंबर 1995 के बाद का सबसे उच्च स्तर है। अमेरिका में महंगाई में कमी ने भी कीमतों को प्रभावित किया है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से कम रहे हैं।