कारोबार

PVR के लिए Secret Santa साबित हुई Dhurandhar, हर तरफ से बंपर कमाई, क्या खरीदना चाहिए स्टॉक?

PVR INOX stock news: मल्टीप्लेक्स चेन PVR INOX के लिए दिसंबर शानदार रहा है। धुरंधर ने जहां बंपर कमाई कारवाई है। वहीं अब कंपनी को अवतार 3 से भी यही उम्मीद है।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 19, 2025

Dhurandhar box office collection

धुरंधर फिल्म हिट होने से PVR को भी जबरदस्त कमाई हुई है। (PC: AI)

PVR INOX earnings boost: 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म के हिट होने से केवल कलाकार और निर्माता ही खुश नहीं हैं, बल्कि मल्टीप्लेक्स कंपनी PVR का चेहरा भी खिला हुआ है। कंपनी को उम्मीद है उसके तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे रहेंगे। PVR की इस उम्मीद से उसके निवेशकों की उम्मीद भी जग गई है, जो कंपनी के शेयर को उड़ान भरते देखना चाहते हैं।

दर्शकों की भीड़ ने किया हैरान

फिल्म 'धुरंधर' लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अब तक 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। यह आंकड़ा शुरुआती अनुमानों से कहीं ज्यादा है। PVR को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हो सकती है। धुरंधर ने PVR INOX के लिए इस गुजरते साल को यादगार बना दिया है और दिसंबर उसके लिए शानदार रहा है। एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक, PVR INOX के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौतम दत्ता का कहना है कि फिल्म को देखने के लिए जिस तरह से दर्शक उमड़ रहे हैं, वह वाकई हैरान करने वाला है। फिल्म लगातार बेहतर परफॉर्म कर रही है।

यहां से भी हुई मोटी कमाई

PVR के लिए अक्टूबर-नवंबर का महीना मिलता-जुलता रहा था। दिसंबर में धुरंधर की रिलीज ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। इसके साथ ही अवतार भी दर्शकों को मल्टीप्लेक्स तक खींचकर लाने में सफल हो सकती है। धुरंधर एक लंबी फिल्म है। इस वजह से PVR की कमाई भी बढ़ी। दरअसल, मल्टीप्लेक्स कंपनियां फिल्मों की टिकट बिक्री के साथ-साथ फूड और विज्ञापन आदि से भी मोटी कमाई करती हैं। अब फिल्म लंबी होगी, तो लोगों के ज्यादा खाने-पीने की संभावना बढ़ेगी और विज्ञापन भी ज्यादा मिलेंगे।

भरपूर विज्ञापन भी मिले

रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर के लंबे रन-टाइम के चलते फूड आइटम्स की खपत बढ़ी और एडवरटाइजिंग की मांग में भी उछाल देखा गया। धुरंधर एक तरह से इस मल्टीप्लेक्स कंपनी के लिए सीक्रेट सैंटा साबित हुई है। PVR को उम्मीद है कि 'अवतार-3' भी धुरंधर वाली कमाई करा सकती है। यह फिल्म 3 घंटे 17 मिनट की है। गौतम दत्ता का कहना है कि फिलहाल हमें धुरंधर और अवतार के लिए विज्ञापनों से मना करना पड़ रहा है। हर शो के लिए लगभग 17-18 मिनट का विज्ञापन पहले से ही बुक हो चुका है।

ऐसा है स्टॉक का हाल

स्टॉक मार्केट में PVR के प्रदर्शन की बात करें, तो पहले वाली तेजी गायब नजर आती है। एक हजार रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा स्टॉक बीते एक महीने में 6.38% और इस साल अब तक (YTD) 20 प्रतिशत से अधिक नीचे आया है। जबकि 2023 में यह करीब दो हजार पर ट्रेड कर रहा था। ऐसे में 'धुरंधर' का हिट होना PVR के लिए भी बहुत मायने रखता है। यदि अवतार भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा पाती है, तो कंपनी के तिमाही नतीजे काफी बेहतर रह सकते हैं। बता दें कि PVR और INOX पहले अलग-अलग कंपनियां थीं और बाद में उनका विलय हो गया।

क्या है ब्रोकरेज का कहना?

ब्रोकरेज फर्म PL कैपिटल का कहना है कि 'धुरंधर' एक स्लीपर हिट साबित हुई है। इस तिमाही में इंडस्ट्री-वाइड कलेक्शन 3,000 करोड़ रुपए को पार कर सकता है। कोरोना महामारी के बाद, इंडस्ट्री का बॉक्स-ऑफिस कलेक्शन केवल तीन बार 3,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाया है। ब्रोकरेज ने बताया कि पुराने ट्रेंड्स से पता चलता है कि जब भी इंडस्ट्री का कलेक्शन 3000 करोड़ के पार गया, तो PVR Inox का pre-Ind AS Ebitda मार्जिन आमतौर पर अच्छा रहा। PL Capital को उम्मीद है कि कंपनी के लिए 3QFY26 अच्छी रह सकती है।

चांदी पर चीन का खतरनाक प्लान, अब नहीं रुकेगी Silver, अगले साल और तेजी से बढ़ेंगे दाम!
कारोबार
Silver Price Today

Updated on:

19 Dec 2025 09:34 am

Published on:

19 Dec 2025 09:27 am

Hindi News / Business / PVR के लिए Secret Santa साबित हुई Dhurandhar, हर तरफ से बंपर कमाई, क्या खरीदना चाहिए स्टॉक?

