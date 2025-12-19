PVR के लिए Secret Santa साबित हुई Dhurandhar, हर तरफ से बंपर कमाई, क्या खरीदना चाहिए स्टॉक?

फिल्म 'धुरंधर' लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अब तक 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। यह आंकड़ा शुरुआती अनुमानों से कहीं ज्यादा है। PVR को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हो सकती है। धुरंधर ने PVR INOX के लिए इस गुजरते साल को यादगार बना दिया है और दिसंबर उसके लिए शानदार रहा है। एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक, PVR INOX के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौतम दत्ता का कहना है कि फिल्म को देखने के लिए जिस तरह से दर्शक उमड़ रहे हैं, वह वाकई हैरान करने वाला है। फिल्म लगातार बेहतर परफॉर्म कर रही है।