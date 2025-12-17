17 दिसंबर 2025,

बुधवार

कारोबार

Atal Pension Yojana: इस सरकारी स्कीम में 210 रुपये महीने करें निवेश, बुढ़ापे में मिलेगी 5000 की पेंशन

Atal Pension Yojana में महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में जुड़े नए सब्सक्राइबर्स में से 55 फीसदी से अधिक महिलाएं थीं। इस स्कीम में 5000 रुपये महीने तक की पेंशन मिलती है।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 17, 2025

Atal Pension Yojana

अटल पेंशन योजना में 5000 रुपये महीने तक की पेंशन मिलती है। (PC: Pixabay)

Atal Pension Yojana: भारत सरकार काफी कम कीमत पर लोगों को पेंशन का फायदा दे रही है। यह फायदा अटल पेंशन योजना (APY) के जरिए मिल रहा है। 18 से 40 साल की उम्र वाले भारतीय नागरिक इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का फायदा उठाने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना जरूरी है। इस योजना में लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। महिलाएं इस योजना में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में जुड़े नए सब्सक्राइबर्स में से 55 फीसदी से अधिक महिलाएं थीं।

महिलाओं के हैं 4,04,41,135 नामांकन

अटल पेंशन योजना में 31 अक्टूबर 2025 तक कुल नामांकन की संख्या 8,34,13,738 पर पहुंच चुकी थी। इनमें से 4,04,41,135 यानी 48 फीसदी नामांकन महिलाओं के हैं। अटल पेंशन योजना का लाभ पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैकों, प्राइवेट बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, सहकारी बैंकों और पेमेंट बैंक्स के माध्यम से लिया जा सकता है। अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।

2015 में हुई थी शुरुआत

अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है।

1000 रुपये से 5000 रुपये तक की पेंशन

अटल पेंशन योजना में आप 60 साल की उम्र के बाद 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये महीना पेंशन पा सकते हैं। जितनी कम उम्र में इस योजना में अकाउंट खुलवाया जाएगा, निवेश की रकम उतनी कम होगी और आपको मिलने वाली पेंशन भी उतनी अधिक होगी। इसलिए जितनी जल्दी इस योजना से जुड़ेंगे, उतना अधिक आपको फायदा होगा। अगर आपकी उम्र 18 साल है, तो आप सिर्फ 210 रुपये महीने जमा करके 5000 रुपये महीने की पेंशन पा सकते हैं। आप 30 साल के हैं, तो आपको 5000 रुपये महीने पेंशन के लिए 577 रुपये महीने निवेश करना होगा। इस योजना में कम से कम 20 साल निवेश करना जरूरी होता है।

क्या करें?

-अपने बैंक जाएं।
-अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरें।
-केवाईसी कराएं।
-एक प्लान चुनें और बैंक आपके खाते को ऑटो-डेबिट के लिए सेट कर देगा।

Hindi News / Business / Atal Pension Yojana: इस सरकारी स्कीम में 210 रुपये महीने करें निवेश, बुढ़ापे में मिलेगी 5000 की पेंशन

