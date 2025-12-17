Atal Pension Yojana: इस सरकारी स्कीम में 210 रुपये महीने करें निवेश, बुढ़ापे में मिलेगी 5000 की पेंशन

अटल पेंशन योजना में आप 60 साल की उम्र के बाद 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये महीना पेंशन पा सकते हैं। जितनी कम उम्र में इस योजना में अकाउंट खुलवाया जाएगा, निवेश की रकम उतनी कम होगी और आपको मिलने वाली पेंशन भी उतनी अधिक होगी। इसलिए जितनी जल्दी इस योजना से जुड़ेंगे, उतना अधिक आपको फायदा होगा। अगर आपकी उम्र 18 साल है, तो आप सिर्फ 210 रुपये महीने जमा करके 5000 रुपये महीने की पेंशन पा सकते हैं। आप 30 साल के हैं, तो आपको 5000 रुपये महीने पेंशन के लिए 577 रुपये महीने निवेश करना होगा। इस योजना में कम से कम 20 साल निवेश करना जरूरी होता है।