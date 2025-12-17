Indian Overseas Bank में हिस्सेदारी बेच रही सरकार, आज बैंक के शेयर पर रहेगी सबकी नजर

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) का शेयर पिछले सत्र में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 36.55 रुपए पर बंद हुआ था। बीते 5 सत्रों में आईओबी का शेयर 2 प्रतिशत से अधिक नीचे आया है। जबकि इस साल अब तक (YTD) यह 29.54% गिरा है। ऐसे में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की खबर से इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आमतौर पर जब भी विनिवेश या मर्जर की खबर सामने आती हैं, संबंधित बैंकों के स्टॉक में मजबूती दिखाई देनी लगती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के विलय की खबर से दोनों के स्टॉक ऊपर चढ़ गए थे।