17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

कर्मचारी ने बीमारी के लिए मांगी छुट्टी, लेकिन कंपनी ने जो किया- वो शॉकिंग था

इंटर्न ने डॉक्टर की सलाह को तवज्जो दी और ऑफिस नहीं गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसका अंदाजा उसे कतई नहीं था.

2 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 17, 2025

इसने हमारे देश में वर्कप्लेसेज पर श्रम कानूनों और वर्क कल्चर को लेकर बनाई गई छवि पर सवालिया निशान लगा दिया है. (PC: Canva)

क्या किसी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाला जा सकता है, क्योंकि उसने छुट्टी मांग ली थी. आजकल ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसने ऑफिसों में कर्मचारियों खासतौर पर इन्टर्न्स के साथ खराब व्यवहार को लेकर एक बहस छेड़ दी है. कई मामलों में सामने आ रहा है कि किसी कर्मचारी ने बीमारी की वजह से छुट्टी मांगी तो उस पर कार्रवाई की गई. हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है, जिसमें एक इंटर्न ने मेडिकल लीव के लिए एप्लीकेशन दी तो दो दिन बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया. इसने हमारे देश में वर्कप्लेसेज पर श्रम कानूनों और वर्क कल्चर को लेकर बनाई गई छवि की बेनकाब कर दिया है.

इंटर्न ने मांगी छुट्टी, तो मैनेजर ने किया इनकार


रेडिट पर शेयर की गई एक पोस्ट के मुताबिक, एक इंटर्न जिसको गंभीर एलर्जी हो गई थी, डॉक्टर ने बताया कि उसे एटॉपिक डर्मेटाइटिस है. डॉक्टर की सलाह थी कि बाहर निकलने से परहेज करें और रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाएं. इंटर्न ने डॉक्टर की सलाह पर ऑफिस से दो दिन की छुट्टी मांगी, लेकिन उसके मैनेजर ने इनकार कर दिया. वजह बताई गई कि नए फाइनेंशियल सिस्टम में प्रोफाइल सिंक करने के लिए ऑफिस में मौजूदगी जरूरी है. इंटर्न को बाद में लगा कि यह बहाना महज दिखावा था और असल वजह कुछ और थी.

इंटर्न ने डॉक्टर की सलाह को तवज्जो दी और ऑफिस नहीं गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसका अंदाजा उसे कतई नहीं था. कुछ समय बाद उसको एक ई-मेल आता है. जिसमें लिखा गया था कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि उसमें समर्पण के स्तर को लेकर चिंताएं हैं. इंटर्न ने बताया कि वो वहां पर बहुत कम सैलरी में काम कर रहा था, उसे महीने में 60 डॉलर या करीब 5,000 रुपये मिलते थे.

हमने पहले भी कई बार देखा है कि ऑफिसों में अक्सर इस तरह का दिखावे का माहौल बनाया जाता है कि कर्मचारी उनके परिवार की तरह हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक ऑफिस के लिए काम करें. मगर जब बात कर्मचारी के भले की आती है, जब वो जरूरत में होता है तो यही ऑफिस मैनेजमेंट उसको परिवार मानने की बजाय उसको तुरंत नौकरी से निकालने पर आमादा हो जाता है. मजे की बात ये है कि ऐसे संस्थानों की इन कार्रवाइयों को रोकने वाला कोई नहीं होता. बहुत कम ही कर्मचारी होते हैं जो इसके खिलाफ कहीं जाकर शिकायत करते हैं.

सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों की प्रतिक्रियाएं


जब ये स्टोरी रेडिट पर वायर हुई तो लोगों ने तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. ज्यादातर यूजर्स का मानना था कि नौकरी से ऐसे निकाला जाना ऐसा लगता है कि कोई बदले की कार्रवाई है. कई ने सुझाव दिया कि लेबर डिपार्टमेंट से संपर्क करें या वकील की सलाह लें, क्योंकि गलत तरीके से निकालना या न्यूनतम वेतन के उल्लंघन जैसे मुद्दे हो सकते हैं. कुछ ने कहा कि अगर यह इंटर्नशिप किसी शिक्षण संस्थान से जुड़ी थी, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सूचना देनी चाहिए ताकि आगे ऐसे न हो.

ये भी पढ़ें

एक कर्मचारी से हार गया TCS! अब देने होंगे पूरे पैसे, जानिए क्या है मामला
कारोबार
TCS leave policy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 01:49 pm

Hindi News / Business / कर्मचारी ने बीमारी के लिए मांगी छुट्टी, लेकिन कंपनी ने जो किया- वो शॉकिंग था

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

38 लाख का Home Loan और 1 भी रुपया ब्याज नहीं, जान लीजिए यह फंडा

home loan emi calculator
कारोबार

अंबानी की Reliance में इस सरकारी कंपनी ने लगाया 60 हजार करोड़

Mukesh Ambani Reliance
कारोबार

Atal Pension Yojana: इस सरकारी स्कीम में 210 रुपये महीने करें निवेश, बुढ़ापे में मिलेगी 5000 की पेंशन

Atal Pension Yojana
कारोबार

IT सेक्टर में नौकरियों को लेकर 10 साल का सबसे बड़ा बदलाव, 4 गुना ज्यादा रफ्तार से हायरिंग कर रहे GCCs

Jobs in IT Sector
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए कितने टूट गए भाव, उधर चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.