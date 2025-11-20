एक कर्मचारी से हार गया TCS! अब देने होंगे पूरे पैसे, जानिए क्या है मामला

एक दूसरे मामले में फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉइज (FITE) ने दावा किया है कि मुंबई के एक वरिष्ठ कर्मचारी को अपनी अप्रूव्ड मेडिकल लीव के दौरान सर्जरी का इंतजार करते हुए इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। ये कर्मचारी TCS में 14 साल से काम कर रहा था। HR ने कर्मचारी से कहा कि वो या तो 10 महीने का सेवरेंस ले या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। TCS ने इस साल कई बार छंटनियां की हैं, जिसमें सबसे बड़ी करीब 12,000 कर्मचारियों की छंटनी है, जो इसके ग्लोबल वर्कफोर्स का करीब 2% है।