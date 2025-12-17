Mukesh Ambani की Reliance में किस सरकारी कंपनी ने किया 60 हजार करोड़ का निवेश?

वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) का शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 1,540.80 रुपए के भाव पर मिल रहा यह शेयर इस साल अब तक 7 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी Adani Enterprises में भी गिरावट है। 2,239.40 रुपए के भाव वाला शेयर इस साल अब तक 9.59% नीचे आया है। यानी रिलायंस की तुलना में अडानी एंटरप्राइजेज के निवेशकों को मायूसी हाथ लगी है। अडानी पॉर्ट्स (Adani Ports) का इस साल का प्रदर्शन जरूर अच्छा रहा है। 1,487 रुपए की कीमत वाला ये स्टॉक 2025 में अब तक 21% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है।