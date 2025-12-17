Mukesh Ambani की Reliance में किस सरकारी कंपनी ने किया 60 हजार करोड़ का निवेश?

मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ। (PC: ANI)
LIC investment in Mukesh Ambani Reliance: अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस में एक सरकारी कंपनी ने बड़ा निवेश किया है। रिलायंस समूह FMCG, टेलीकॉम, फैशन से लेकर कई सेक्टर में मौजूद है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस वजह से निवेशक रिलायंस में निवेश करने को लेकर आकर्षित रहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LIC) भी ऐसे निवेशकों में शामिल है। कंपनी ने रिलायंस में एक बड़ी राशि निवेश की है।
एलआईसी ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) में 60,065.56 करोड़ रुपए का निवेश किया है और यह जानकारी खुद सरकार ने संसद में दी है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री (MoS) पंकज चौधरी ने बताया कि एलआईसी ने 35 घरेलू कंपनियों या समूहों में निवेश किया है। सरकारी बीमा कंपनी का सबसे अधिक निवेश टाटा ग्रुप में है। टाटा समूह में एलआईसी ने 88,404 करोड़ रुपए लगाए हैं। इसके बाद निजी सेक्टर के HDFC बैंक में 80,843 करोड़ और इसके बाद रिलायंस में 60,065.56 करोड़ का निवेश किया है।
भारतीय जीवन बीमा निगम ने गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह में भी निवेश किया हुआ है। अडानी समूह में एलआईसी का कुल निवेश 47,633.78 करोड़ रुपए है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में LIC का निवेश करीब 46,621.76 करोड़ रुपए है। एलआईसी का मार्केट कैप इस समय 5.35 लाख करोड़ रुपए है। कंपनी के शेयर की बात करें, तो आज 17 दिसंबर के कारोबार में इसमें गिरावट है। 846 रुपए के भाव पर मिल रहा एलआईसी का शेयर इस साल अब तक (YTD) 5 प्रतिशत से अधिक नीचे आया है।
वित्त राज्य मंत्री ने उन चुनिंदा समूहों की लिस्ट भी शेयर की है, जिसमें एलआईसी का संयुक्त निवेश 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें आईडीबीआई बैंक, L&T, महिंद्रा, यूनिलीवर, आदित्य बिड़ला ग्रुप शामिल हैं। सेक्टर के लिहाज से देखें तो सरकारी बीमा कंपनी ने 7 प्रमुख सेक्टर में सबसे अधिक निवेश किया है। इसमें सीमेंट, FMCG, न्यूज एंड ब्रॉडकास्टिंग, पॉर्ट्स और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। इससे पता चलता है कि एलआईसी का पोर्टफोलियो कितना डायवर्सिफाई है।
वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) का शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 1,540.80 रुपए के भाव पर मिल रहा यह शेयर इस साल अब तक 7 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी Adani Enterprises में भी गिरावट है। 2,239.40 रुपए के भाव वाला शेयर इस साल अब तक 9.59% नीचे आया है। यानी रिलायंस की तुलना में अडानी एंटरप्राइजेज के निवेशकों को मायूसी हाथ लगी है। अडानी पॉर्ट्स (Adani Ports) का इस साल का प्रदर्शन जरूर अच्छा रहा है। 1,487 रुपए की कीमत वाला ये स्टॉक 2025 में अब तक 21% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है।
