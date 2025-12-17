17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Rate Today: सोने की कीमत में गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। वहीं, चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 17, 2025

Gold Rate Today

सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। (PC: Pexels)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। वहीं, चांदी में जबरदस्त तेजी दिख रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। बुधवार दोपहर एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.19 फीसदी या 258 रुपये की गिरावट के साथ 1,34,151 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का वायदा भाव इस समय 3.11 फीसदी या 6,143 रुपये की भारी तेजी के साथ 2,03,898 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,32,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,29,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,18,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,07,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 85,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

कैरेटसोने का रेट
24 कैरेट₹1,32,710
22 कैरेट₹1,29,530
20 कैरेट₹1,18,120
18 कैरेट₹1,07,500
14 कैरेट₹85,600

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,23,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,01,210 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,34,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,34,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,23,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,00,880 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलर्स का नाम24 कैरेट22 कैरेट18 कैरेट14 कैरेट
तनिष्क₹1,34,950₹1,23,700₹1,01,210
जोयालुक्कास₹1,34,510₹1,23,300₹1,00,880
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स₹1,23,300₹1,00,880₹78,460
कल्याण ज्वैलर्स₹1,23,300

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,23,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,00,880 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 78,460 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 17 दिसंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,23,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ये भी पढ़ें

Silver Price Update: क्या ढाई लाख का जादुई आंकड़ा भी इस साल पार कर जाएगी चांदी?
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

17 Dec 2025 03:05 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने की कीमत में गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

गूगल, फेसबुक, टेस्ला और NVIDIA के शेयर कैसे खरीदें? कैसे खोलें अकाउंट, कैसे करें निवेश, समझिए पूरा प्रोसेस

कारोबार

कर्मचारी ने बीमारी के लिए मांगी छुट्टी, फिर कंपनी ने जो किया- वो शॉकिंग था

कारोबार

38 लाख का Home Loan और 1 भी रुपया ब्याज नहीं, जान लीजिए यह फंडा

home loan emi calculator
कारोबार

अंबानी की Reliance में इस सरकारी कंपनी ने लगाया 60 हजार करोड़

Mukesh Ambani Reliance
कारोबार

Atal Pension Yojana: इस सरकारी स्कीम में 210 रुपये महीने करें निवेश, बुढ़ापे में मिलेगी 5000 की पेंशन

Atal Pension Yojana
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.