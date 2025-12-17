Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए कितने टूट गए भाव, उधर चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार सुबह भारी गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में सोने का भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1036 रुपये की गिरावट के साथ 1,33,373 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। सोने से इतर चांदी की कीमतों मे आज जबरदस्त तेजी आई है। इससे चांदी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है।
चांदी की कीमतों में आज बुधवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इससे चांदी की कीमत नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। कमजोर यूएस लेबर डेटा से आगे फेड रेट कट को लेकर उम्मीद बढ़ी है। इससे डॉलर कमजोर हुआ है और कीमती धातुओं की डिमांड में उछाल आया है। शुरुआती कारोबार में चांदी की घरेलू वायदा कीमतें भारी तेजी के साथ ट्रेड कर रही हैं। एमसीएक्स पर बुधवार सुबह चांदी का वायदा भाव 3.37 फीसदी या 6,659 रुपये की उछाल के साथ 2,04,414 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। बुधवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.47 फीसदी या 20.20 डॉलर की बढ़त के साथ 4,352.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.52 फीसदी या 22.16 डॉलर की बढ़त के साथ 4,324.63 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों में भी बुधवार को भारी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव बुधवार सुबह 4.16 फीसदी या 2.63 डॉलर की बढ़त के साथ 65.96 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 3.32 फीसदी या 2.12 डॉलर की बढ़त के साथ 65.87 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी।
