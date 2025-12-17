Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए कितने टूट गए भाव, उधर चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

चांदी की कीमतों में आज बुधवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इससे चांदी की कीमत नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। कमजोर यूएस लेबर डेटा से आगे फेड रेट कट को लेकर उम्मीद बढ़ी है। इससे डॉलर कमजोर हुआ है और कीमती धातुओं की डिमांड में उछाल आया है। शुरुआती कारोबार में चांदी की घरेलू वायदा कीमतें भारी तेजी के साथ ट्रेड कर रही हैं। एमसीएक्स पर बुधवार सुबह चांदी का वायदा भाव 3.37 फीसदी या 6,659 रुपये की उछाल के साथ 2,04,414 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।