चांदी की चढ़ती कीमतों के बीच Silver ETF में निवेश समझदारी, यहां मिल रहा है हाई रिटर्न!

चांदी के मौजूदा भाव आम निवेशकों को उससे दूर रहने को विवश कर रहे हैं। वह चांदी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन जेब इसकी इजाजत नहीं दे रही। ऐसे में क्या चांदी में निवेश का ख्याल छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब है - नहीं। ऐसे निवेशक, जिनके लिए चांदी 'दूर की कौड़ी' बनती जा रही है, वे सिल्वर ETF में पैसा लगा सकते हैं। फिजिकल सिल्वर की तुलना में ETF में बहुत कम से भी शुरुआत की जा सकती है। 200 रुपए से कम में भी निवेश संभव है।