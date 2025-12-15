15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

चांदी की चढ़ती कीमतों के बीच Silver ETF में निवेश समझदारी, यहां मिल रहा है हाई रिटर्न!

Silver price surge: यदि चांदी के लगातार बढ़ते दाम आपसे निवेश के मौके को लगातार दूर ले जा रहे हैं, तो सिल्वर ETF पर दांव लगाना समझदारी हो सकता है। ETF में बहुत कम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 15, 2025

Silver Price Silver ETF

चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। (PC: AI)

High Return Silver ETF: आम निवेशकों के लिए चांदी 'डॉन' जैसी हो गई है, जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। चांदी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो ग्राम पर पहुंच गई है। पिछले महीने की शुरुआत में जब इसके दाम डेढ़ लाख के आसपास थे, तब भी आम निवेशकों को यह महंगी लगती थी और अब तो इसमें निवेश का ख्याल भी उनके लिए महंगा हो गया है। कमोडिटी एक्स्पर्ट्स की मानें तो चांदी की मजबूती आगे भी जारी रह सकती है।

तेजी से भाग रहे चांदी के दाम

चांदी के मौजूदा भाव आम निवेशकों को उससे दूर रहने को विवश कर रहे हैं। वह चांदी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन जेब इसकी इजाजत नहीं दे रही। ऐसे में क्या चांदी में निवेश का ख्याल छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब है - नहीं। ऐसे निवेशक, जिनके लिए चांदी 'दूर की कौड़ी' बनती जा रही है, वे सिल्वर ETF में पैसा लगा सकते हैं। फिजिकल सिल्वर की तुलना में ETF में बहुत कम से भी शुरुआत की जा सकती है। 200 रुपए से कम में भी निवेश संभव है।

सिल्वर ETF के 2 बड़े फायदे

सिल्वर ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) को समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा फंड है जो चांदी की कीमतों पर आधारित है। ETF में लगाया गया आपका पैसा चांदी के भाव के अनुसार बढ़ता-घटता है। इसके दो बड़े फायदे हैं - 1. निवेश बहुत थोड़े से शुरू किया जा सकता है। 200 रुपए से कम में भी चांदी को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है। 2. भौतिक चांदी की तरह उसकी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं करनी होती।

खरीदना-बेचना बहुत आसान

ETF के जरिया चांदी की खरीदारी यूनिट में होती है। फंड के लिहाज से प्रत्येक यूनिट की कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं। हालांकि, फिलहाल 200 रुपए से कम में निवेश की शुरुआत की जा सकती है। जितनी ज्यादा यूनिट, उतनी ज्यादा चांदी। इसे खरीदने के लिए भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होती। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो डीमैट अकाउंट इस्तेमाल करते ही होंगे। बस उसी के जरिए सिल्वर ETF खरीदी जा सकती हैं। इसी तरह, इसे तुरंत बेचना भी संभव है। यानी सबकुछ शेयर खरीदने-बेचने जितना ही आसान है।

कहां मिल रहा ज्यादा रिटर्न?

अब सवाल यह आता है कि कौन से सिल्वर ETF खरीदना समझदारी है। निवेश से पहले हमेशा रिसर्च और एक्स्पर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए। हालांकि, यहां हम आपको कुछ ऐसे सिल्वर ETF के बारे में बता रहे हैं, जिनका रिटर्न का इतिहास अच्छा रहा है। इससे आपको एक आइडिया तो मिल ही सकता है कि कौनसा ETF बेहतर कर रहा है।

Silver ETF मूल्यबीते 1 साल में रिटर्न
टाटा सिल्वर 18.76 रुपए 97.59%
निप्पॉन इंडिया 184.87 रुपए 95.82%
ICICI प्रूडेंशियल 192.85 रुपए96.60%
SBI सिल्वर 189.58 रुपए95.96%
HDFC सिल्वर 185.45 रुपए95.53%
सोर्स: Groww

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

ये भी पढ़ें

Silver Price Forecast: क्या खत्म होने वाले हैं चांदी के ‘अच्छे दिन’, फिर आएगी पहले वाली गिरावट?
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Dec 2025 04:38 pm

Hindi News / Business / चांदी की चढ़ती कीमतों के बीच Silver ETF में निवेश समझदारी, यहां मिल रहा है हाई रिटर्न!

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

5 लाख बने 70 लाख रुपये! 1 साल में इस मल्टीबैगर ने दिया 1,300% रिटर्न

बाजार

2026 में इन 8 उभरती टेक्नोलॉजीज का रहेगा दबदबा, 40 से ज्यादा उद्योगों पर पड़ेगा असर

Emerging Technologies 2026
Patrika Special News

Post Office की इस स्कीम में हर महीने मिलेगी 8,000 रुपये इनकम, Wife के साथ इस तरह करें निवेश

Post Office MIS Calculator
कारोबार

जल्दी से होम लोन चुकाएं या फिर म्यूचुअल फंड में करें निवेश! आंखें खोल देगी ये कैलकुलेशन

कारोबार

सॉफ्ट ड्रिंक और शैंपू के बाद Ready-To-Cook फूड मार्केट में आने वाली है Reliance, इस कंपनी को खरीदने की तैयारी

Reliance Company
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.