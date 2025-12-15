चांदी की चढ़ती कीमतों के बीच Silver ETF में निवेश समझदारी, यहां मिल रहा है हाई रिटर्न!

चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। (PC: AI)
High Return Silver ETF: आम निवेशकों के लिए चांदी 'डॉन' जैसी हो गई है, जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। चांदी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो ग्राम पर पहुंच गई है। पिछले महीने की शुरुआत में जब इसके दाम डेढ़ लाख के आसपास थे, तब भी आम निवेशकों को यह महंगी लगती थी और अब तो इसमें निवेश का ख्याल भी उनके लिए महंगा हो गया है। कमोडिटी एक्स्पर्ट्स की मानें तो चांदी की मजबूती आगे भी जारी रह सकती है।
चांदी के मौजूदा भाव आम निवेशकों को उससे दूर रहने को विवश कर रहे हैं। वह चांदी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन जेब इसकी इजाजत नहीं दे रही। ऐसे में क्या चांदी में निवेश का ख्याल छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब है - नहीं। ऐसे निवेशक, जिनके लिए चांदी 'दूर की कौड़ी' बनती जा रही है, वे सिल्वर ETF में पैसा लगा सकते हैं। फिजिकल सिल्वर की तुलना में ETF में बहुत कम से भी शुरुआत की जा सकती है। 200 रुपए से कम में भी निवेश संभव है।
सिल्वर ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) को समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा फंड है जो चांदी की कीमतों पर आधारित है। ETF में लगाया गया आपका पैसा चांदी के भाव के अनुसार बढ़ता-घटता है। इसके दो बड़े फायदे हैं - 1. निवेश बहुत थोड़े से शुरू किया जा सकता है। 200 रुपए से कम में भी चांदी को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है। 2. भौतिक चांदी की तरह उसकी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं करनी होती।
ETF के जरिया चांदी की खरीदारी यूनिट में होती है। फंड के लिहाज से प्रत्येक यूनिट की कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं। हालांकि, फिलहाल 200 रुपए से कम में निवेश की शुरुआत की जा सकती है। जितनी ज्यादा यूनिट, उतनी ज्यादा चांदी। इसे खरीदने के लिए भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होती। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो डीमैट अकाउंट इस्तेमाल करते ही होंगे। बस उसी के जरिए सिल्वर ETF खरीदी जा सकती हैं। इसी तरह, इसे तुरंत बेचना भी संभव है। यानी सबकुछ शेयर खरीदने-बेचने जितना ही आसान है।
अब सवाल यह आता है कि कौन से सिल्वर ETF खरीदना समझदारी है। निवेश से पहले हमेशा रिसर्च और एक्स्पर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए। हालांकि, यहां हम आपको कुछ ऐसे सिल्वर ETF के बारे में बता रहे हैं, जिनका रिटर्न का इतिहास अच्छा रहा है। इससे आपको एक आइडिया तो मिल ही सकता है कि कौनसा ETF बेहतर कर रहा है।
|Silver ETF
|मूल्य
|बीते 1 साल में रिटर्न
|टाटा सिल्वर
|18.76 रुपए
|97.59%
|निप्पॉन इंडिया
|184.87 रुपए
|95.82%
|ICICI प्रूडेंशियल
|192.85 रुपए
|96.60%
|SBI सिल्वर
|189.58 रुपए
|95.96%
|HDFC सिल्वर
|185.45 रुपए
|95.53%
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
