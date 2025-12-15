1 करोड़ रुपये के मालिक कैसे बनें: जानें स्मार्ट निवेश से करोड़पति बनने का तरीका

1 करोड़ रुपये का मालिक बनना एक सही रणनीति का नतीजा हो सकता है। म्यूचुअल फंड SIP, लंबी अवधि का निवेश और वित्तीय अनुशासन आपको इस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। आज छोटा निवेश शुरू करके आप कल आर्थिक रूप से मजबूत भविष्य बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो, बल्कि जरूरी है समय पर निवेश शुरू करना और लंबे समय तक टिके रहना। जानिए 1 करोड़ रुपये कैसे बनाए जा सकते हैं और इसके लिए कौन-कौन से निवेश विकल्प सबसे बेहतर हैं।
एसआईपी से 1 करोड़ रुपये बनाने के लिए आपको हर महीने एक तय राशि जमा करानी होगी। अगर अनुमानित ब्याज 12% प्रति वर्ष माना जाए तो 10 साल में 1 करोड़ रुपये जोड़ने के लिए, हर महीने 43,100 रुपये का निवेश करना होगा। वहीं, 15 साल में 1 करोड़ रुपये जोड़ने के लिए हर महीने 19,900 रुपये और 20 साल में 1 करोड़ रुपये जोड़ने के लिए हर महीने 10,100 रुपये का निवेश करना होगा।
|अवधि
|मासिक SIP निवेश
|कुल निवेश
|अनुमानित रिटर्न
|मैच्योरिटी राशि
|10 साल
|₹43,100
|₹51.7 लाख
|₹48.4 लाख
|लगभग ₹1 करोड़
|15 साल
|₹19,900
|₹35.8 लाख
|₹64.5 लाख
|लगभग ₹1 करोड़
|20 साल
|₹10,100
|₹24.2 लाख
|₹76.6 लाख
|लगभग ₹1 करोड़
SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) में निवेश बाजार जोखिमों से जुड़ा होता है। म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न तय नहीं होता और यह कई चीजों पर निर्भर करता है। बाजार की स्थिति, फंड के प्रदर्शन और आर्थिक हालात रिटर्न पर प्रभाव डालते हैं। यहां दिए गए उदाहरण और आंकड़े केवल जानकारी के लिए हैं, इन्हें निवेश से होने वाले भविष्य के रिटर्न का वादा नहीं माना जा सकता। इसलिए, निवेश करने से पहले तय करें कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं और अपने अनुसार सही म्यूचुअल फंड का चयन करें।
लंबी अवधि में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। साथ में किराये से नियमित आय मिलती रहती है। जहां, म्यूचुअल फंड में जोखिम रहता है, वहीं रियल एस्टेट में पूंजी की सुरक्षा तय होती है। अगर आप सोने में निवेश करते हैं, तो सोना आपको महंगाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। खरे सोने की बजाय आप Gold ETF और Sovereign Gold Bond का विकल्प चुन सकते हैं।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।)
