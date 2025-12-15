15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

1 करोड़ रुपये के मालिक कैसे बनें: जानें स्मार्ट निवेश से करोड़पति बनने का तरीका

सही रणनीति और लंबे समय के निवेश से 1 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जानिए SIP, रियल एस्टेट और सोने जैसे विकल्पों के जरिए तय समय में बड़ा फंड बनाने का पूरा गणित।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 15, 2025

SIP

1 करोड़ रुपये का मालिक बनना एक सही रणनीति का नतीजा हो सकता है। म्यूचुअल फंड SIP, लंबी अवधि का निवेश और वित्तीय अनुशासन आपको इस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। आज छोटा निवेश शुरू करके आप कल आर्थिक रूप से मजबूत भविष्य बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो, बल्कि जरूरी है समय पर निवेश शुरू करना और लंबे समय तक टिके रहना। जानिए 1 करोड़ रुपये कैसे बनाए जा सकते हैं और इसके लिए कौन-कौन से निवेश विकल्प सबसे बेहतर हैं।

म्यूचुअल फंड SIP से 1 करोड़ रुपये कैसे बनाएं?

एसआईपी से 1 करोड़ रुपये बनाने के लिए आपको हर महीने एक तय राशि जमा करानी होगी। अगर अनुमानित ब्याज 12% प्रति वर्ष माना जाए तो 10 साल में 1 करोड़ रुपये जोड़ने के लिए, हर महीने 43,100 रुपये का निवेश करना होगा। वहीं, 15 साल में 1 करोड़ रुपये जोड़ने के लिए हर महीने 19,900 रुपये और 20 साल में 1 करोड़ रुपये जोड़ने के लिए हर महीने 10,100 रुपये का निवेश करना होगा।

अवधिमासिक SIP निवेशकुल निवेशअनुमानित रिटर्नमैच्योरिटी राशि
10 साल₹43,100₹51.7 लाख₹48.4 लाखलगभग ₹1 करोड़
15 साल₹19,900₹35.8 लाख₹64.5 लाखलगभग ₹1 करोड़
20 साल₹10,100₹24.2 लाख₹76.6 लाखलगभग ₹1 करोड़
जितनी ज्यादा अवधि होगी, उतना कम मासिक निवेश

SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) में निवेश बाजार जोखिमों से जुड़ा होता है। म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न तय नहीं होता और यह कई चीजों पर निर्भर करता है। बाजार की स्थिति, फंड के प्रदर्शन और आर्थिक हालात ​रिटर्न पर प्रभाव डालते हैं। यहां दिए गए उदाहरण और आंकड़े केवल जानकारी के लिए हैं, इन्हें निवेश से होने वाले भविष्य के रिटर्न का वादा नहीं माना जा सकता। इसलिए, निवेश करने से पहले तय करें कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं और अपने अनुसार सही म्यूचुअल फंड का चयन करें।

रियल एस्टेट और सोना

लंबी अवधि में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। साथ में किराये से नियमित आय मिलती रहती है। जहां, म्यूचुअल फंड में जोखिम रहता है, वहीं रियल एस्टेट में पूंजी की सुरक्षा तय होती है। अगर आप सोने में निवेश करते हैं, तो सोना आपको महंगाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। खरे सोने की बजाय आप Gold ETF और Sovereign Gold Bond का विकल्प चुन सकते हैं।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।)

ये भी पढ़ें

महज 5 साल में भी बन सकते हैं करोड़पति, समझ लीजिए SIP की पूरी कैलकुलेशन
कारोबार
SIP Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

SIP Investment

Published on:

15 Dec 2025 06:30 pm

Hindi News / Business / 1 करोड़ रुपये के मालिक कैसे बनें: जानें स्मार्ट निवेश से करोड़पति बनने का तरीका

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

आम निवेशकों से दूर हुई चांदी, Silver ETF में अब भी मौका, यहां मिल रहा हाई रिटर्न!

Silver Price Silver ETF
कारोबार

5 लाख बने 70 लाख रुपये! 1 साल में इस मल्टीबैगर ने दिया 1,300% रिटर्न

बाजार

2026 में इन 8 उभरती टेक्नोलॉजीज का रहेगा दबदबा, 40 से ज्यादा उद्योगों पर पड़ेगा असर

Emerging Technologies 2026
Patrika Special News

Post Office की इस स्कीम में हर महीने मिलेगी 8,000 रुपये इनकम, Wife के साथ इस तरह करें निवेश

Post Office MIS Calculator
कारोबार

जल्दी से होम लोन चुकाएं या फिर म्यूचुअल फंड में करें निवेश! आंखें खोल देगी ये कैलकुलेशन

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.