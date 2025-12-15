1 करोड़ रुपये के मालिक कैसे बनें: जानें स्मार्ट निवेश से करोड़पति बनने का तरीका

SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) में निवेश बाजार जोखिमों से जुड़ा होता है। म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न तय नहीं होता और यह कई चीजों पर निर्भर करता है। बाजार की स्थिति, फंड के प्रदर्शन और आर्थिक हालात ​रिटर्न पर प्रभाव डालते हैं। यहां दिए गए उदाहरण और आंकड़े केवल जानकारी के लिए हैं, इन्हें निवेश से होने वाले भविष्य के रिटर्न का वादा नहीं माना जा सकता। इसलिए, निवेश करने से पहले तय करें कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं और अपने अनुसार सही म्यूचुअल फंड का चयन करें।