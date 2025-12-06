महज 5 साल में भी बन सकते हैं करोड़पति, समझ लीजिए SIP की पूरी कैलकुलेशन

पांच साल में करोड़पति बनने की कैलकुलेशन। (PC: AI)
Mutual fund SIP to 1 crore: करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता। दौलत की इस ऊंचाई तक पहुंचने का सफर मुश्किलों भरा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। वित्तीय अनुशासन, सही रणनीति और धैर्य - इस सफर की सफलता के मूल मंत्र हैं। जल्दी शुरुआत करके लंबे समय तक नियमित निवेश की आदत इस बड़े लक्ष्य को पूरा कर सकती है। हालांकि, अगर आप कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपकी जेब पहले से ही भारी होनी चाहिए।
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति केवल पांच सालों में 1 करोड़ का फंड तैयार करना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसे एक बड़ी राशि हर महीने SIP करनी होगी। म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) का इतिहास हाई रिटर्न वाला रहा है। लिहाजा, पांच साल जैसी कम अवधि में भी 1 करोड़ हासिल करना संभव है। आइए अगले पांच साल यानी 2030 तक करोड़पति बनने के पूरे गणित को समझने की कोशिश करते हैं।
यदि म्यूचुअल फंड SIP में सालाना 8 प्रतिशत इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो कैलकुलेशन इस प्रकार होगी:
|आवश्यक मासिक निवेश
|1,36,500
|अवधि
|5 साल
|कुल निवेश
|81.9 लाख
|अनुमानित ब्याज दर
|8%
|अनुमानित रिटर्न
|18.31 लाख
|मैच्योरिटी कॉर्पस
|1 करोड़
|आवश्यक मासिक निवेश
|1,30,000
|अवधि
|5 साल
|कुल निवेश
|78 लाख
|अनुमानित ब्याज दर
|10%
|अनुमानित रिटर्न
|22.32 लाख
|मैच्योरिटी कॉर्पस
|1 करोड़
|आवश्यक मासिक निवेश
|1,23,500
|अवधि
|5 साल
|कुल निवेश
|74.1 लाख
|अनुमानित ब्याज दर
|12%
|अनुमानित रिटर्न
|26.06 लाख
|मैच्योरिटी कॉर्पस
|1 करोड़
SIP निवेश पर वास्तविक रिटर्न इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड SIP पर कितना रिटर्न मिलेगा, यह कई कारणों पर निर्भरता है और सटीक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि, पिछला इतिहास देखकर एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। इस कैलकुलेशन से यह स्पष्ट है कि 5 साल जैसी छोटी अवधि में 1 करोड़ हासिल करने के लिए प्रति माह एक लाख से अधिक का निवेश करना होगा।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
