महज 5 साल में भी बन सकते हैं करोड़पति, समझ लीजिए SIP की पूरी कैलकुलेशन

कारोबार

महज 5 साल में भी बन सकते हैं करोड़पति, समझ लीजिए SIP की पूरी कैलकुलेशन

Become a millionaire in 5 years: म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए बड़े लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकता है। बस आपको निवेश की गाड़ी पर ब्रेक लगाने से बचना है।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 06, 2025

SIP Calculator

पांच साल में करोड़पति बनने की कैलकुलेशन। (PC: AI)

Mutual fund SIP to 1 crore: करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता। दौलत की इस ऊंचाई तक पहुंचने का सफर मुश्किलों भरा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। वित्तीय अनुशासन, सही रणनीति और धैर्य - इस सफर की सफलता के मूल मंत्र हैं। जल्दी शुरुआत करके लंबे समय तक नियमित निवेश की आदत इस बड़े लक्ष्य को पूरा कर सकती है। हालांकि, अगर आप कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपकी जेब पहले से ही भारी होनी चाहिए।

म्यूचुअल फंड SIP से बन सकती है बात

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति केवल पांच सालों में 1 करोड़ का फंड तैयार करना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसे एक बड़ी राशि हर महीने SIP करनी होगी। म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) का इतिहास हाई रिटर्न वाला रहा है। लिहाजा, पांच साल जैसी कम अवधि में भी 1 करोड़ हासिल करना संभव है। आइए अगले पांच साल यानी 2030 तक करोड़पति बनने के पूरे गणित को समझने की कोशिश करते हैं।

सिनेरियो 1: म्यूचुअल फंड SIP, वार्षिक रिटर्न 8%

यदि म्यूचुअल फंड SIP में सालाना 8 प्रतिशत इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो कैलकुलेशन इस प्रकार होगी:

आवश्यक मासिक निवेश1,36,500
अवधि5 साल
कुल निवेश81.9 लाख
अनुमानित ब्याज दर8%
अनुमानित रिटर्न18.31 लाख
मैच्योरिटी कॉर्पस1 करोड़

सिनेरियो 2: म्यूचुअल फंड SIP, वार्षिक रिटर्न 10%

आवश्यक मासिक निवेश1,30,000
अवधि5 साल
कुल निवेश78 लाख
अनुमानित ब्याज दर10%
अनुमानित रिटर्न22.32 लाख
मैच्योरिटी कॉर्पस1 करोड़

सिनेरियो 3: म्यूचुअल फंड SIP, वार्षिक रिटर्न 12%

आवश्यक मासिक निवेश1,23,500
अवधि5 साल
कुल निवेश74.1 लाख
अनुमानित ब्याज दर12%
अनुमानित रिटर्न26.06 लाख
मैच्योरिटी कॉर्पस1 करोड़

SIP निवेश पर वास्तविक रिटर्न इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड SIP पर कितना रिटर्न मिलेगा, यह कई कारणों पर निर्भरता है और सटीक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि, पिछला इतिहास देखकर एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। इस कैलकुलेशन से यह स्पष्ट है कि 5 साल जैसी छोटी अवधि में 1 करोड़ हासिल करने के लिए प्रति माह एक लाख से अधिक का निवेश करना होगा।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

कारोबार

