महज 5 साल में भी बन सकते हैं करोड़पति, समझ लीजिए SIP की पूरी कैलकुलेशन

Mutual fund SIP to 1 crore: करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता। दौलत की इस ऊंचाई तक पहुंचने का सफर मुश्किलों भरा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। वित्तीय अनुशासन, सही रणनीति और धैर्य - इस सफर की सफलता के मूल मंत्र हैं। जल्दी शुरुआत करके लंबे समय तक नियमित निवेश की आदत इस बड़े लक्ष्य को पूरा कर सकती है। हालांकि, अगर आप कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपकी जेब पहले से ही भारी होनी चाहिए।