कितनी बड़ी है संकट में घिरी IndiGo एयरलाइन, जेट एयरवेज और किंगफिशर को क्यों याद कर रहे लोग?

इंडिगो को लेकर लोगों में गुस्सा है। यह गुस्सा यदि भविष्य में भी कायम रहता है, तो आसमान छूने वाली इंडिगो को दिन में तारे भी याद आ सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी और बिजी एयरलाइंस इंडिगो की बैलेंसशीट बढ़ते घाटे की गवाही दे रही है। ऐसे में यात्रियों की नाराजगी, उसकी आर्थिक स्थिति के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तवर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में इंडिगो का नेट लॉस बढ़ा है। यह 161% बढ़कर 2582 करोड़ हो गया है। जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह आंकड़ा 987 करोड़ रुपए था।