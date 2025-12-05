FD Rates: रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा सकती हैं एफडी की ब्याज दरें, अच्छा रिटर्न चाहिए तो यह है आखिरी मौका!

आज हुई कटौती के बाद इस वर्ष रेपो रेट में कुल मिलाकर 125 बेसिस पॉइंट यानी 1.25 फीसदी की कटौती हो चुकी है। आरबीआई ने इससे पहले फरवरी और अप्रैल की MPC बैठकों में 25-25 bps तथा जून में 50 bps की कटौती की थी। अगस्त और अक्टूबर की MPC बैठकों में कोई कटौती नहीं की गई। हालांकि, आज हुई कटौती के साथ, रेपो रेट वर्ष की शुरुआत के 6.5% से घटकर 5.25% रह गई है। इस साल की पहली तीन रेट कट का प्रभाव अभी तक FD की दरों में पूरी तरह से नहीं दिखा है, भले ही अधिकतर बैंकों ने अक्टूबर तक FD दरें कम कर दी थीं। अब, चौथी कटौती के बाद, बैंक FD पर ब्याज दरों को और कम कर सकते हैं।