Gold Rate Today: सोने की कीमतों में फिर आई तेजी, चांदी भी उछली, जानिए कितना महंगा हुआ जेवर बनवाना

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। उधर चांदी भी भारी तेजी के साथ ट्रेड करती दिखी है।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 05, 2025

Gold Rate Today

सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा कारोबार में सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.17 फीसदी या 222 रुपये की बढ़त के साथ 1,30,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो गुड रिटर्न्स के अनुसार, आज दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 1,30,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,19,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 97,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चांदी की कीमतों में भी आई तेजी

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स पर शुक्रवार सुबह चांदी का भाव 1.26 फीसदी या 2244 रुपये की बढ़त के साथ 1,80,382 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने की वैश्विक कीमतों में उछाल

सोने की वैश्विक कीमतों में भी आज तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.07 फीसदी या 2.90 डॉलर की बढ़त के साथ 4,245 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.25 फीसदी या 10.57 डॉलर की बढ़त के साथ 4,218.19 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव आज शुक्रवार को 1.34 फीसदी या 0.76 डॉलर की बढ़त के साथ 58.26 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.10 फीसदी या 0.63 डॉलर की बढ़त के साथ 57.76 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

Published on:

05 Dec 2025 11:25 am

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने की कीमतों में फिर आई तेजी, चांदी भी उछली, जानिए कितना महंगा हुआ जेवर बनवाना

Patrika Site Logo

