Gold Rate Today: सोने की कीमतों में फिर आई तेजी, चांदी भी उछली, जानिए कितना महंगा हुआ जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा कारोबार में सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.17 फीसदी या 222 रुपये की बढ़त के साथ 1,30,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो गुड रिटर्न्स के अनुसार, आज दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 1,30,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,19,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 97,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है।