कोल इंडिया को इस IPO से 57,000% से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद, ग्रे मार्केट में भी अच्छा प्रीमियम, जानिए डिटेल

कोल इंडिया लिमिटेड की एक प्रमुख सहायक कंपनी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) का आईपीओ इसी साल जनवरी में आया था। BCCL के आईपीओ को निवेशकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और इसे 143.85 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। लिस्टिंग के बाद से इस शेयर ने निवेशकों की संपत्ति को दोगुने से भी अधिक कर दिया है। अब निवेशकों को उम्मीद है कि सेंट्रल माइन प्लानिंग का आईपीओ भी ऐसा ही प्रदर्शन करेगा। ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, 2026 में अब तक जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए हैं, उनमें से सिर्फ 13 शेयर ही मुनाफे में हैं, जबकि 35 शेयर नुकसान में चल रहे हैं।