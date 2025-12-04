Home Loan में मूलधन से भी ज्यादा ब्याज चुका रहे लोग, यह फॉर्मूला अपनाया तो 70 लाख का कर्ज हो जाएगा इंटरेस्ट फ्री

जिस दिन आप होम लोन लें, उसी दिन से एक छोटी सी रकम की एसआईपी शुरू कर दें। 70 लाख के लोन में आपकी मंथली ईएमआई 48,945 रुपये बन रही है। आपको सिर्फ 3900 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करनी है। ईएमआई की तुलना में यह रकम कुछ भी नहीं है। आप 30 साल तक यह एसआईपी करते रहेंगे, तो 12% औसत सालाना रिटर्न के हिसाब से आपके पास मैच्योरिटी पर 1,20,15,796 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 14,04,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 1,06,11,796 रुपये ब्याज आय है। अर्थात जितना ब्याज आप होम लोन में चुकाएंगे, उतना आपको इस निवेश से मिल जाएगा। इसके बाद भी आपके पास फंड का पैसा बच जाएगा।