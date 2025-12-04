4 दिसंबर 2025,

कारोबार

Home Loan में मूलधन से भी ज्यादा ब्याज चुका रहे लोग, यह फॉर्मूला अपनाया तो 70 लाख का कर्ज हो जाएगा इंटरेस्ट फ्री

How to make Home Loan Interest Free: होम लोन सबसे लंबी अवधि वाला लोन होता है। भले ही इसमें ब्याज दरें कम होती हैं, लेकिन अवधि अधिक होने के चलते कुल ब्याज काफी ज्यादा हो जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 04, 2025

Home Loan Interest Rates

इस फॉर्मूले से होम लोन में ब्याज का बोझ कम हो जाएगा। (PC: Pexels)

How to make Home Loan Interest Free: अगर आप किसी बैंक से 8 फीसदी ब्याज दर पर 25 लाख रुपये का होम लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो आपको इस अवधि में कुल 32,88,622 रुपये ब्याज चुकाना होगा। आप यह लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो आपको कुल 41,03,881 रुपये ब्याज चुकाना होगा। अगर होम लोन की ब्याज दर 9 फीसदी हो, तो आप 30 साल की अवधि में कुल 47,41,604 लाख रुपये और 25 साल की अवधि में कुल 37,93,973 रुपये ब्याज चुका देंगे।

यह कैलकुलेशन हम यहां इसलिए बता रहे हैं, जिससे आप समझ सकें कि होम लोन में ग्राहकों को कितना ज्यादा ब्याज चुकाना होता है। अधिकतर मामलों में ब्याज की रकम मूलधन से ज्यादा हो जाती है। कुछ मामलों में ब्याज की रकम मूलधन का दोगुना या इससे भी अधिक हो सकती है। कई सारे ग्राहक ये आंकड़ें देखकर डर जाते हैं और होम लोन लेने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या हो कि आपको ब्याज में चुकाया गया पूरा पैसा वापस मिल जाए। यहां हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे, जिससे आपका होम लोन एक तरह से ब्याज फ्री हो जाएगा।

70 लाख के होम लोन पर EMI

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई होम लोन पर न्यूनतम 7.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप इस रेट पर 30 साल के लिए 70 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 48,945 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 30 साल में कुल ब्याज 1,06,20,206 रुपये चुकाएंगे।

विवरणआंकड़े
बैंकएसबीआई
ब्याज दर7.50% प्रति वर्ष
लोन राशि₹70,00,000
लोन अवधि30 वर्ष
मासिक EMI₹48,945
कुल चुकाया जाने वाला ब्याज₹1,06,20,206
कुल चुकाई जाने वाली राशि (मूलधन + ब्याज)₹1,76,20,206
विवरणआंकड़े
मासिक SIP राशि₹3,900
निवेश अवधि30 वर्ष
अनुमानित औसत वार्षिक रिटर्न12%
कुल निवेश राशि₹14,04,000
मैच्योरिटी राशि₹1,20,15,796
कुल ब्याज/रिटर्न₹1,06,11,796

ब्याज फ्री कैसे होगा होम लोन?

जिस दिन आप होम लोन लें, उसी दिन से एक छोटी सी रकम की एसआईपी शुरू कर दें। 70 लाख के लोन में आपकी मंथली ईएमआई 48,945 रुपये बन रही है। आपको सिर्फ 3900 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करनी है। ईएमआई की तुलना में यह रकम कुछ भी नहीं है। आप 30 साल तक यह एसआईपी करते रहेंगे, तो 12% औसत सालाना रिटर्न के हिसाब से आपके पास मैच्योरिटी पर 1,20,15,796 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 14,04,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 1,06,11,796 रुपये ब्याज आय है। अर्थात जितना ब्याज आप होम लोन में चुकाएंगे, उतना आपको इस निवेश से मिल जाएगा। इसके बाद भी आपके पास फंड का पैसा बच जाएगा।

Published on:

04 Dec 2025 04:48 pm

