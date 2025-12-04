Home Loan में मूलधन से भी ज्यादा ब्याज चुका रहे लोग, यह फॉर्मूला अपनाया तो 70 लाख का कर्ज हो जाएगा इंटरेस्ट फ्री

इस फॉर्मूले से होम लोन में ब्याज का बोझ कम हो जाएगा। (PC: Pexels)
How to make Home Loan Interest Free: अगर आप किसी बैंक से 8 फीसदी ब्याज दर पर 25 लाख रुपये का होम लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो आपको इस अवधि में कुल 32,88,622 रुपये ब्याज चुकाना होगा। आप यह लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो आपको कुल 41,03,881 रुपये ब्याज चुकाना होगा। अगर होम लोन की ब्याज दर 9 फीसदी हो, तो आप 30 साल की अवधि में कुल 47,41,604 लाख रुपये और 25 साल की अवधि में कुल 37,93,973 रुपये ब्याज चुका देंगे।
यह कैलकुलेशन हम यहां इसलिए बता रहे हैं, जिससे आप समझ सकें कि होम लोन में ग्राहकों को कितना ज्यादा ब्याज चुकाना होता है। अधिकतर मामलों में ब्याज की रकम मूलधन से ज्यादा हो जाती है। कुछ मामलों में ब्याज की रकम मूलधन का दोगुना या इससे भी अधिक हो सकती है। कई सारे ग्राहक ये आंकड़ें देखकर डर जाते हैं और होम लोन लेने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या हो कि आपको ब्याज में चुकाया गया पूरा पैसा वापस मिल जाए। यहां हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे, जिससे आपका होम लोन एक तरह से ब्याज फ्री हो जाएगा।
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई होम लोन पर न्यूनतम 7.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप इस रेट पर 30 साल के लिए 70 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 48,945 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 30 साल में कुल ब्याज 1,06,20,206 रुपये चुकाएंगे।
|विवरण
|आंकड़े
|बैंक
|एसबीआई
|ब्याज दर
|7.50% प्रति वर्ष
|लोन राशि
|₹70,00,000
|लोन अवधि
|30 वर्ष
|मासिक EMI
|₹48,945
|कुल चुकाया जाने वाला ब्याज
|₹1,06,20,206
|कुल चुकाई जाने वाली राशि (मूलधन + ब्याज)
|₹1,76,20,206
|विवरण
|आंकड़े
|मासिक SIP राशि
|₹3,900
|निवेश अवधि
|30 वर्ष
|अनुमानित औसत वार्षिक रिटर्न
|12%
|कुल निवेश राशि
|₹14,04,000
|मैच्योरिटी राशि
|₹1,20,15,796
|कुल ब्याज/रिटर्न
|₹1,06,11,796
जिस दिन आप होम लोन लें, उसी दिन से एक छोटी सी रकम की एसआईपी शुरू कर दें। 70 लाख के लोन में आपकी मंथली ईएमआई 48,945 रुपये बन रही है। आपको सिर्फ 3900 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करनी है। ईएमआई की तुलना में यह रकम कुछ भी नहीं है। आप 30 साल तक यह एसआईपी करते रहेंगे, तो 12% औसत सालाना रिटर्न के हिसाब से आपके पास मैच्योरिटी पर 1,20,15,796 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 14,04,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 1,06,11,796 रुपये ब्याज आय है। अर्थात जितना ब्याज आप होम लोन में चुकाएंगे, उतना आपको इस निवेश से मिल जाएगा। इसके बाद भी आपके पास फंड का पैसा बच जाएगा।
