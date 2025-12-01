HDFC Bank से 70 लाख रुपये का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए

अगर आप एचडीएफसी बैंक से 70 लाख रुपये का होम लोन 7.90 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी मंथली ईएमआई 50,876 रुपये की बनेगी। यहां आप 30 साल में कुल ब्याज 1,13,15,496 रुपये चुकाएंगे। यह लोन आप 8.50 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 53,824 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,23,76,620 रुपये चुकाएंगे। वहीं, यह लोन आप 13 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 77,434 रुपये की बनेगी। यहां आप 30 साल में कुल ब्याज 2,08,76,228 रुपये चुकाएंगे।