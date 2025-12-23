SBI के बाद LIC हाउसिंग ने सस्ता किया होम लोन; बचेंगे इतने लाख रुपये

RBI ने इस साल अबतक 125 बेसिस प्वांट की कटौती रेपो रेट में की है (PC: Canva)
अगर आप होम लोन (Home Loan) लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. कई बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने होम लोन की दरों में कटौती करना शुरू कर दिया है. 5 दिसंबर को RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट्स कटौती की थी, जिसका असर दिखने लगा है. होम लोन की दरें जो कुछ समय पहले तक 9% के आस-पास हुआ करती थीं, अब ज्यादातर बैंकों की दरें 8% तक आ चुकी हैं.
ताजा कटौती LIC की हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडियरी LIC हाउसिंग फाइनेंस ने की है. LICHF ने होम लोन की शुरुआती ब्याज दर घटाकर 7.15% कर दी है. लेकिन इस दर पर लोन उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा, जिनका CIBIL स्कोर 825 या इसके ऊपर होगा. मतलब ये कि अगर आपको सबसे कम दर पर होम लोन चाहिए तो आपको पहले अपना CIBIL स्कोर चेक करना होगा. LIC हाउसिंग फाइनेंस की नई होम लोन की दरें 22 दिसंबर से लागू हो चुकी हैं.
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) फिलहाल 7.25% की शुरुआती दर से होम लोन ऑफर कर रहा है. SBI ने रिजर्व बैंक के रेपो रेट कट के बाद हौम लोन की दरों में चौथाई परसेंट की कटौती की थी. जो कि 15 दिसंबर से लागू हो चुकी हैं. हालांकि LIC हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन SBI के होम लोन से 0.10% सस्ता है.
अगर आपने LIC हाउसिंग फाइनेंस से लोन लिया हुआ है, तो आपकी EMI में कितनी बचत होगी. इसको कैलकुलेट करते हैं. कई स्रोतों के मुताबिक LIC हाउसिंग फाइनेंस इसके पहले 7.5% पर होम लोन ऑफर कर रहा था. मान लीजिए आपने 50 लाख रुपये का होम लोन लिया है, 20 साल के लिए तब -
पहले 7.5% के रेट पर आपकी मंथली EMI बन रही थी 40,280 रुपये
अब नए रेट 7.15% के रेट पर आपकी मंथली EMI बनेगी 39,216 रुपये
बचत: 40,280 - 39,216 = 1064 रुपये
|होम लोन
|EMI (रुपये)
|7.5% (पहले)
|40,280
|7.15% (नया)
|39,216
|विवरण
|बचत (रुपये)
|EMI बचत
|1,064 रुपये
|कुल अवधि में बचत
|2.55 लाख रुपये
यानी मंथली EMI आपकी 1,064 रुपये कम हो जाएगी. हालांकि 1,064 रुपये की रकम आपको छोटी लग सकती है. लेकिन अगर पूरे 20 साल की लोन अवधि के हिसाब से देखें तो आपकी कुल बचत 2.55 लाख रुपये मानी जा सकती है, लेकिनबैंक्स आपकी EMI कम नहीं करते हैं, बल्कि अवधि कम कर देते हैं, जो कि एक सामान्य तौर पर अपनाई गई प्रक्रिया है. अब इस कैलकुलेशन पर आपके होम लोन की अवधि 8-10 महीने कम हो सकती है. ये इस बात पर निर्भर करता है कि बैंक ने बीच में होम लोन की दरें बढ़ाईं या घटाईं.
अगर आप SBI से लोन लेते हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के मुकाबले आपको थोड़ा ज्यादा ब्याज देना होगा जिससे आपकी मंथली EMI भी बढ़ जाएगी. SBI से 50 लाख रुपये का लोन 20 साल के लिए नई दर 7.25% पर लेते हैं तो आपकी EMI बनेगी 39,519 रुपये. जबकि LIC से 7.15% के रेट पर आपकी मंथली EMI बनेगी 39,216 रुपये. यानी SBI से होम लोन की EMI 303 रुपये ज्यादा पड़ेगी.
