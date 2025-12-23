SBI के बाद LIC हाउसिंग ने सस्ता किया होम लोन; बचेंगे इतने लाख रुपये

यानी मंथली EMI आपकी 1,064 रुपये कम हो जाएगी. हालांकि 1,064 रुपये की रकम आपको छोटी लग सकती है. लेकिन अगर पूरे 20 साल की लोन अवधि के हिसाब से देखें तो आपकी कुल बचत 2.55 लाख रुपये मानी जा सकती है, लेकिनबैंक्स आपकी EMI कम नहीं करते हैं, बल्कि अवधि कम कर देते हैं, जो कि एक सामान्य तौर पर अपनाई गई प्रक्रिया है. अब इस कैलकुलेशन पर आपके होम लोन की अवधि 8-10 महीने कम हो सकती है. ये इस बात पर निर्भर करता है कि बैंक ने बीच में होम लोन की दरें बढ़ाईं या घटाईं.