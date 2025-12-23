23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

कारोबार

हर महीने 5,100 रुपये महंगा हो रहा है सोना! क्या अगली दिवाली तक 2 लाख तक जाएगा?

यही तेजी अगर जारी रही तो अनुमान है कि फरवरी 2026 तक सोना 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा.

भारत

Businessdesk

Mohammad Hamid

Dec 23, 2025

Gold Prices Today: सोने की कीमतें (Gold Prices) थमने का नाम नहीं ले रही हैं. MCX पर सोना के फरवरी वायदा ने आज 1,38,381 रुपये प्रति 10 ग्राम का नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, सोमवार को ये 1,36,744 रुपये पर बंद हुआ था, यानी 1,600 रुपये से ज्यादा की तेजी सोने की कीमतों में देखने को मिल रही है.

एक साल में सोना 62,000 रुपये महंगा


सोने की कीमतों में ये तेजी कितनी ज्यादा है, वो इस बात से पता चलता है कि पिछले हफ्ते से लेकर अबतक MCX पर सोना 4,251 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है. पिछले हफ्ते 15 दिसंबर, 2025 को भाव 1,34,130 रुपये थे.

जबकि बीते एक साल में MCX पर सोना वायदा 61,961 रुपये यानी करीब 62,000 रुपये तक महंगा हो चुका है, मतलब हर महीने औसतन सोना 5,100 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो रहा है. अगले साल दिवाली तक भाव कहां पहुंचेंगे अब इसे लेकर कयासों और अनुमानों का बाजार गर्म हो चुका है.

साल 2026 में 2 लाख पहुंचेगा सोना?


यही तेजी अगर जारी रही तो अनुमान है कि फरवरी 2026 तक सोना 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा. फिर अगला लक्ष्य 2 लाख रुपये होगा, जो कि साल 2026 में ही हासिल हो सकता है. इंडिया इकोनॉमिक कॉनक्लेव के इवेंट में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के CEO डेविड टेट का कहना है कि सोने की कीमतों में ये तेजी यूक्रेन जंग या फिर टैरिफ विवादों की वजह से नहीं है, इसलिए साल 2026 में भी सोने की कीमतों में तेजी बने रहने के संकेत हैं. अनुमान है कि सोना 6,000 डॉलर प्रति आउंस (1.90 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) तक जा सकता है.

जबकि कोटक सिक्योरिटीज का अनुमान है कि आने वाले समय में सोने की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच सकती हैं. आर्थिक हालात ऐसे बन रहे हैं कि सोना लंबे समय तक महंगा बना रह सकता है. कोटक इसकी वजह मानते हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है.

साथ ही कई देशों में बढ़ता सरकारी घाटा और दुनिया भर में भू-राजनीतिक तनाव की वजह से भी सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है. कोटक की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 5,000 डॉलर प्रति आउंस तक जा सकता है, जबकि भारत में साल 2026 में सोने की कीमत करीब 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 60% तक उछल चुकी हैं. अक्टूबर में इसने $4,380 का रिकॉर्ड हाई भी बनाया था. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने का भाव 4,530 डॉलर प्रति आउंस के करीब चल रहा है, जहां इसने आज यानी 23 दिसंबर को 4,530.30 डॉलर का नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया है.

आपके शहर में सोने का भाव


एक नजर आपके शहर में सोने की कीमतों पर भी डाल लेते हैं. Good Returns वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव चेन्नई में सबसे ज्यादा है. जबकि मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणें में सोने की कीमतें कम हैं.

शहररेट/₹ 10 ग्राम (24K)
दिल्ली1,38,700
मुंबई1,38,550
कोलकाता1,38,550
बेंगलुरु1,38,550
हैदराबाद1,38,550
पुणे1,38,550
अहमदाबाद1,38,600
चेन्नई1,39,310
Source: Goodreturns

Hindi News / Business / हर महीने 5,100 रुपये महंगा हो रहा है सोना! क्या अगली दिवाली तक 2 लाख तक जाएगा?

