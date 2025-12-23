हर महीने 5,100 रुपये महंगा हो रहा है सोना! क्या अगली दिवाली तक 2 लाख तक जाएगा?



यही तेजी अगर जारी रही तो अनुमान है कि फरवरी 2026 तक सोना 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा. फिर अगला लक्ष्य 2 लाख रुपये होगा, जो कि साल 2026 में ही हासिल हो सकता है. इंडिया इकोनॉमिक कॉनक्लेव के इवेंट में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के CEO डेविड टेट का कहना है कि सोने की कीमतों में ये तेजी यूक्रेन जंग या फिर टैरिफ विवादों की वजह से नहीं है, इसलिए साल 2026 में भी सोने की कीमतों में तेजी बने रहने के संकेत हैं. अनुमान है कि सोना 6,000 डॉलर प्रति आउंस (1.90 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) तक जा सकता है.